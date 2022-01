Dying Light 2 Stay Human : un rapide aperçu de la coop et du gameplay sur consoles, et un impressionnant trailer de lancement dans le 6e Dying 2 Know

Techland nous avait donné rendez-vous ce jeudi soir pour visionner le dernier épisode de Dying 2 Know, son émission dévoilant de nouvelles informations sur Dying Light 2 Stay Human, et plus particulièrement un premier aperçu de la coopération à 4 joueurs et un comparatif entre les versions sur consoles. Évidemment, il n'y a pas eu que ça au cours des presque 20 minutes de ce programme, que vous pouvez désormais visionner intégralement ci-dessous.

Concernant la coop, si vous rejoignez la partie d'un ami, vous conserverez votre progression et votre équipement, de quoi bien l'aider si vous avez avancé plus loin dans l'aventure. Plus intéressant comme détail, lors des choix à effectuer, chaque joueur aura le droit de s'exprimer et pas seulement l'hôte, qui aura tout de même la lourde d'avoir le dernier mot. Une (trop) courte vidéo avec 4 joueurs prêts à en découdre a ensuite été diffusée, avec du parkour et des combats bien violents pour démontrer en quelques secondes tout le potentiel de la coopération.

De même, la comparaison entre les plateformes est assez brève et pas en plein écran, mais permet tout de même d'avoir une rapide idée du résultat sur PS4, Xbox One X, PS5 et Xbox Series X, les consoles next-gen ayant évidemment l'avantage. Techland promet de nous en montrer davantage prochainement, donc wait & see.

Par ailleurs, le concours UGC qui avait été lancé va bientôt arriver à son terme, et c'est la cosplayeuse Irina Meier qui a ainsi adressé un message aux fans, elle qui fait partie du jury. Les résultats seront donnés sur TechlandGG où une BD Banshee a été ajoutée, lisible gratuitement. Les développeurs ont également pris la parole en vidéo, nous apprenant par exemple qu'il y a environ 1 300 PNJ dans le jeu dont plus de 600 parlent.

Enfin, le clou du spectacle a été la diffusion d'une bande-annonce de gameplay intitulée The Reason, qui fait aussi office de trailer de lancement à en croire Jonah Scott. Attention, si vous souhaitez garder un maximum de surprise, ne le regardez pas, car il nous en montre davantage sur le passé d'Aiden et des passages visiblement bien avancés de la quête principale, en plus de faire référence à un personnage bien connu des joueurs du premier épisode. Ce qui est sûr, c'est que la hype est bien présente et la cinématique The City à la toute fin de l'épisode ne fait que la renforcer.

Pour rappel, Dying Light 2 Stay Human sortira le 4 février prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch (Cloud Version) et PC (voir les configurations requises). Il est disponible en précommande sur Amazon dès 50,99 €.

