Dying Light 2 Stay Human : un point sur l'upgrade next-gen, le cross-play et la coop, les modes d'affichage sur PS5 et Xbox Series X présentés en vidéos

Il ne reste plus que deux semaines avant la sortie de Dying Light 2 Stay Human, sauf pour les joueurs Switch qui vont devoir patienter encore quelques mois. Techland a déjà diffusé récemment une superbe bande-annonce hypant bien comme il faut et a montré rapidement ce que donnera la coop lors du 6e Dying 2 Know. Et justement, à ce sujet, le studio précise désormais que tout le jeu sera jouable jusqu'à 4 en coopération sauf le prologue, pour des raisons évidentes. Et puisque le diable est dans les détails, une vidéo a été diffusée par PlayStation pour présenter les modes d'affichage dont pourront jouir les possesseurs d'une PS5.

Nous aurons donc le choix entre un mode Performance à 60 fps ou plus selon les situations, un mode Qualité avec du ray-tracing et enfin un mode Résolution pour afficher le jeu en 4K sur les écrans compatibles. Et qu'en sera-t-il sur Xbox Series X ? Pas de jaloux, les possesseurs de la console de Microsoft auront droit au même traitement, comme le prouve la vidéo mise en ligne sur la chaîne de la marque. Comme à chaque fois, l'autre console « next-gen » de la marque, la Xbox Series S, devra sans doute se contenter de paramètres moindres non précisés, de même évidemment pour les PS4 et Xbox One.

Enfin, s'il était nécessaire de le préciser, les joueurs se procurant une version PS4 recevront gratuitement une copie numérique sur PS5 grâce à la mise à niveau désormais bien connue, tandis que ceux sur Xbox One bénéficieront du Smart Delivery permettant là aussi d'accéder sans frais supplémentaires à une copie Xbox Series.

Moins évident, la possibilité de jouer en coopération entre plateformes de différents écosystèmes et différentes générations de consoles ne sera pas disponible au lancement, mais arrivera donc par la suite. En revanche, le cross-play sur PC sera actif, vous pourrez donc sans mal vous amuser ensemble que vous ayez acheter votre exemplaire sur Steam ou l'Epic Games Store.

Dying Light 2 Stay Human est pour rappel attendu le 4 février prochain et compte bien rester actif sur la durée avec 5 ans de contenu additionnel prévus. Vous pouvez précommander une copie sur Amazon à partir de 51,99 €.

