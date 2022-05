Dying Light 2 Stay Human : Techland précise sa roadmad pour la fin d'année, le 1er DLC narratif repoussé

En plus de continuer à soutenir le premier Dying Light, Techland a déjà diffusé plusieurs mises à jour pour Dying Light 2 Stay Human, ajoutant récemment un mode New Game+ et diverses autres nouveautés. Le studio polonais avait précédemment partagé une feuille de route jusqu'en juin, s'arrêtant avec la sortie du premier DLC narratif. Eh bien, une roadmap s'étendant cette fois jusqu'à la fin de l'année 2022 et même légèrement au-delà vient d'être mise en ligne, avec une mauvaise à la clé pour les joueurs impatients.

Comme vous pouvez le constater, le 1er DLC narratif est repoussé de juin à septembre 2022 et Techland s'en excuse, mais ne va pas pour autant nous laisser sans rien cet été.

Chers Pèlerins, votre avis a toujours été notre priorité absolue. C'est pourquoi, chez Techland, nous nous efforçons d'être aussi ouverts et honnêtes que possible avec vous. Au cours des derniers mois, nous nous sommes concentrés sur l'ajout de certaines de vos fonctionnalités les plus demandées, telles que le mode New Game +, le curseur FOV pour les consoles, et de nombreuses améliorations pour la co-op. En plus de cela, en juin, nous présenterons le premier chapitre du jeu nommé « In the Footsteps of a Nightrunner », rempli de contenu et d'évènements, ainsi que le très attendu mode Photo. Cela dit, nous avons besoin d'un peu plus de temps pour développer le premier DLC de l'histoire, dont la sortie est maintenant prévue en septembre. Nous nous excusons pour ce retard, mais nous croyons fermement que notre communauté, nos fans et nos joueurs méritent de vivre des expériences vraiment inoubliables. Nous voulons que le premier DLC d'histoire majeure réponde à vos attentes en lui donnant le plus haut niveau de qualité possible. Merci pour votre confiance et votre soutien, #PeopleOfTechland

Voici le détail des futurs ajouts prévus pour cette année, le studio réitérant au passage sa volonté de supporter Dying Light 2 Stay Human sur au moins 5 ans.

De juin à août 2022 Mode Photo.

Évènements communautaires.

Chapitre 1 : In the Footsteps of a Nightrunner :

Agent et système de rang ;



Missions et primes ;



Récompenses ;



Nouveaux ennemis. De septembre à novembre 2022 1er DLC narratif payant (septembre).

Chapitre 2 :

Agent et système de rang ;



Missions et primes ;



Nouveaux ennemis. Au-delà 2e DLC narratif payant.

Contenus gratuits et payants :

Armes ;



Ennemis ;



Histoires ;



Évènements.

Le système de chapitres avec cette mention de rang est par ailleurs assez curieux. Est-ce que Techland prévoit de suivre la mode des saisons ? Nous ne devrions pas tarder à avoir plus de détails à ce sujet.

Sinon, nous n'avons toujours aucune nouvelle de la version Switch du jeu jouable grâce au cloud, qui devait paraître dans les 6 mois suivants le lancement initial. Vous pouvez toujours vous procurer Dying Light 2 sur Amazon dès 51,05 €.

