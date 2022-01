Dying Light 2 Stay Human : la roadmap du contenu post-lancement jusqu'en juin 2022 dévoilée

Parmi les premières sorties majeures de ce début d'année 2022 figure Dying Light 2 Stay Human, le nouveau jeu de Techland mêlant parkour et affrontements contre des zombies, le plus souvent au corps à corps. Le jeu est là pour durer puisque le studio a déjà prévu de le supporter sur au moins 5 ans et c'est justement ce qui nous intéresse à présent, puisqu'une roadmap du contenu post-lancement à court terme vient d'être mise en ligne.

Nous avons donc un aperçu de ce qui nous attend du lancement le 4 février prochain au mois de juin 2022, avec déjà de quoi occuper les joueurs en plus de compléter l'aventure :

Février - DLC cosmétiques gratuits inspirés des factions ;

Mars - Ensemble de défis 1 ;

Avril - Série d'évènements - Infectés mutés ;

Mai - Ensemble de défis 2 ;

Juin - 1er DLC narratif.

Nous aurons donc l'occasion de relancer le jeu chaque mois pour découvrir quelques nouveautés, la plus importante étant évidemment l'extension payante en juin prochain, dont nous ne savons rien pour le moment. Une deuxième est prévue par la suite, sans doute avant la fin d'année.

Récemment, des vidéos montrant le jeu tourner sur consoles ont été partagées et un point sur l'upgrade next-gen a été fait. Dying Light 2 Stay Human sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, puis plus tard sur Switch suite au report de la Cloud Version.

