Dying Light 2 Stay Human : le mode New Game+ et son contenu inédit datés par Techland

Lors de notre test de Dying Light 2 Stay Human, nous regrettions par exemple le manque d'un mode New Game+. Eh bien, comme annoncé au début du mois par Techland, il va faire son arrivée avec la prochaine mise à jour majeure, la 1.3.0, qui vient d'être datée au 27 avril sur tous les supports. Oui, c'est ce mercredi ! Il fait d'ailleurs l'objet de conversations dans At The Fish Eye, la nouvelle émission du studio pour communiquer avec les fans.

Bon, qui dit New Game+ implique le fait de pouvoir recommencer l'aventure sans perdre la progression de son personnage tout en pouvant effectuer de nouveaux choix, mais ce n'est évidemment pas tout puisque celui de Dying Light 2 Stay Human ajoutera également 30 Inhibiteurs supplémentaires bien cachés. Sachant qu'il était impossible de maximiser à la fois la santé et l'endurance auparavant, cela devrait régler le souci. La difficulté sera également calquée sur le niveau d'Aiden et des « rencontres en or » le mettront face à des adversaires spéciaux bien plus dangereux. Une quête inédite baptisée Quelque chose de gros est passé par là avec de nouveaux ennemis sera aussi du programme.

Ce patch 1.3 corrigera enfin tout un tas de soucis rencontrés par les joueurs, notamment en coop avec les morts à l'infini. Enfin, les joueurs sur PS5 et Xbox Series X pourront régler le champ de vision (FOV) à l'aide d'un curseur.

Avec tout ça, ce sera le bon moment de relancer le jeu, qui compte déjà plus de 5 millions de ventes, en attendant le premier DLC qui est à priori toujours attendu en juin. Actuellement Dying Light 2 Stay Human est vendu dès 49,99 € à la Fnac.

