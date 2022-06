Dying Light 2 Stay Human : le Chapitre 1, In the Footsteps of a Nightrunner, et le mode Photo disponibles avec la mise à jour 1.4.0

Après plus de 7 ans de bons et loyaux services, Dying Light premier du nom va tirer sa révérence et ne plus être alimenté en contenu, sa Definitive Edition venant de sortir. Techland va donc pouvoir pleinement se concentrer sur Dying Light 2 Stay Human, tout en développant en parallèle son Action-RPG fantastique encore bien mystérieux. Le mois dernier, nous avions appris que le 1er DLC scénarisé ne sortira pas avant le mois de septembre, avec d'autres précisions sur la roadmap jusqu'en fin d'année. Le studio polonais s'essaye à de nouvelles choses avec cet épisode et lance à présent le Chapitre 1 intitulé In the Footsteps of a Nightrunner via la mise à jour 1.4.0. Attention, si vous n'avez pas encore terminé le jeu, certains spoilers sont présents dans la vidéo du jour.

Comme son nom l'indique, Aiden va donc faire la connaissance d'un autre Traceur nocturne nommé Harper dans ce qui s'apparente à une « saison » pour employer un terme à la mode. En plus du mode Photo promis et qui dispose des fonctionnalités attendues pour une telle fonctionnalité, nous avons donc enfin droit à un contenu additionnel substantiel donnant une vraie bonne raison de retourner vagabonder dans Villedor. Harper va donc faire office de vendeur saisonnier avec un système de rang augmentant en réussissant les tâches qu'il va nous confier chaque jour ou pour la semaine, avec de nouvelles monnaies à échanger contre des récompenses. Oui, sur le papier, tout cela nous rappelle évidemment notre expérience de jeu sur Destiny 2, à voir ce que cela donne en jeu.

Nouveau Chapitre - In the Footsteps of a Nightrunner Votre tâche consiste à aider Harper dans son combat contre les infectés spéciaux qui mettent en danger les habitants de la ville, en échange d’un accès à un équipement d’une puissance jamais vue auparavant. Agent du Chapitre - Rencontrez Harper, ancien Nightrunner qui servira de lien avec la nouvelle aventure. Retrouvez-le à la cantine Fish Eye et aidez-le à éliminer les infectés spéciaux.

- Rencontrez Harper, ancien Nightrunner qui servira de lien avec la nouvelle aventure. Retrouvez-le à la cantine Fish Eye et aidez-le à éliminer les infectés spéciaux. Nouveau système de rang et objets à débloquer - Découvrez un système qui renforce le lien entre vous et l'agent en accomplissant ses tâches. De plus, avec suffisamment de points de réputation, vous pouvez monter en grade pour débloquer l'accès à des armes, des tenues et des consommables de grande qualité.

- Découvrez un système qui renforce le lien entre vous et l'agent en accomplissant ses tâches. De plus, avec suffisamment de points de réputation, vous pouvez monter en grade pour débloquer l'accès à des armes, des tenues et des consommables de grande qualité. Primes quotidiennes et hebdomadaires - Affrontez les infectés dans diverses activités nocturnes quotidiennes et hebdomadaires qui vous permettront de gagner des points de réputation.

- Affrontez les infectés dans diverses activités nocturnes quotidiennes et hebdomadaires qui vous permettront de gagner des points de réputation. 2 nouvelles devises - Pour acheter ces nouveaux objets, vous devrez d'abord collecter des échantillons de mutation sur les cadavres des infectés spéciaux et acquérir des jetons Harper uniques à chaque nouveau rang.

- Pour acheter ces nouveaux objets, vous devrez d'abord collecter des échantillons de mutation sur les cadavres des infectés spéciaux et acquérir des jetons Harper uniques à chaque nouveau rang. Nouveaux ennemis - Rencontrez les mortels et féroces Infectés Mutants, Tyrans Volatiles et Ruches Volatiles.

- Rencontrez les mortels et féroces Infectés Mutants, Tyrans Volatiles et Ruches Volatiles. Mission de Chapitre - achetez un ticket de Mission de Chapitre spécial auprès de l'Agent du Chapitre et essayez de surmonter des contre-la-montre extrêmement difficiles et punitifs qui mettront à l'épreuve vos compétences en matière de discrétion, de parkour ou de combat jusqu'à leurs limites absolues.

- achetez un ticket de Mission de Chapitre spécial auprès de l'Agent du Chapitre et essayez de surmonter des contre-la-montre extrêmement difficiles et punitifs qui mettront à l'épreuve vos compétences en matière de discrétion, de parkour ou de combat jusqu'à leurs limites absolues. Nouvelle fonctionnalité : Mode Photo - Notre fantastique communauté nous l'a demandé, nous l'avons donc fait avec plaisir. Le Mode Photo est arrivé ! Prenez des photos pour immortaliser vos aventures dans la City !

De nombreux correctifs accompagnent ces nouveautés, dont le changelog est à retrouver en anglais sur le site officiel.

Si Dying Light 2 Stay Human vous intéresse, il est vendu dès 51,69 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Dying Light 2 Stay Human : un pèlerinage tumultueux sur les traces du passé