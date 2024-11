TEST Dying Light 2 Stay Human : que vaut la version PS5 Pro ?

Techland a lancé il y a maintenant deux ans et demi Dying Light 2 Stay Human, la suite de son jeu d’action et de parkour à la première personne dans un monde ouvert post-apocalyptique avec des zombies. Un titre globalement réussi, mais qui souffrait de problèmes techniques, heureusement corrigés grâce à des patchs. Dying Light 2 Stay Human a désormais droit à sa mise à jour pour PS5 Pro, afin d’améliorer un peu plus l’expérience. Nous retrouvons de multiples modes graphiques dans les options, mais au final, est-ce une réussite ?

Dying Light 2 Stay Human sur PS5 Pro demande encore de faire des concessions et c’est bien dommage.

Nous avons donc lancé Dying Light 2 Stay Human avec le mode Résolution et c’est magnifique. Le titre propose une grande distance d’affichage, des textures détaillées, un éclairage et des reflets sublimes, c’est une vraie réussite visuelle, mais il faut se contenter de 30 images par seconde… Le mode Qualité est très similaire, mais avec un ray tracing plus réussi, c’est bien ce mode qu’il faut privilégier pour en prendre plein la vue, toujours à 30 fps.

Heureusement, nous avons des modes plus fluides. En Équilibré, Dying Light 2 Stay Human propose enfin un framerate digne de ce nom, semblant osciller entre les 50 et 60 fps, c’est bien plus agréable pour un jeu aussi dynamique. Mais il faut se passer de détails visuels dans l’environnement, qui ne gâchent en rien l’expérience. Le mode Performance va encore plus loin et propose de dépasser le cap des 60 fps en débridant le framerate, qui varie en fonction de l’action à l’écran, il est à réserver pour les joueurs ne jurant que par une fluidité accrue, mais le mode Équilibré devrait suffire pour la majorité des fans.

Dying Light 2 Stay Human sur PS5 Pro demande encore de faire des concessions et c’est bien dommage. Les joueurs doivent choisir entre la qualité et la fluidité, le titre de Techland est certes très beau dans son mode Qualité, mais les 30 fps ne suffisent clairement pas pour un jeu de parkour à la première personne… Le mode Équilibré, qui titille les 60 fps avec un framerate relativement stable, reste à privilégier pour profiter au mieux du jeu, avec des graphismes quand même très beaux. Espérons que Dying Light: The Beast utilise un peu mieux la puissance de la PS5 Pro.

Lire aussi : TEST Dying Light 2 Stay Human : un pèlerinage tumultueux sur les traces du passé

Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Les plus Vraiment beau avec les modes Qualité et Résolution…

Agréablement fluide (et plutôt joli) avec le mode Équilibré… Les moins … mais c’est bloqué à 30 fps

… mais c’est quand même un peu moins beau

Le mode Performance qui n’apporte pas beaucoup plus de fluidité

Notation Verdict 15 20