« The Beast Is Coming » : un mystérieux teaser partagé par Geoff Keighley, en lien avec Dying Light ?

En cette semaine de gamescom 2024, l'actualité vidéoludique va forcément être particulièrement intense et les développeurs vont en profiter pour dévoiler ou présenter plus en détail leurs projets. Pour ne pas changer, Geoff Keighley organise ce mardi soir l'Opening Night Live, une conférence dont nous connaissons déjà de nombreux participants. L'intéressé a publié hier une drôle de vidéo pour le moins énigmatique ayant pour slogan « The Beast Is Coming », soit « La bête arrive » en français. Mais à quoi cela rime-t-il ?

Bon, à moins d'une excellente surprise et d'une grosse explication pour trouver un rapport entre les visuels et le jeu, il ne devrait pas s'agir de La Bête d'inFAMOUS 2. En revanche, il se pourrait qu'il y ait un lien avec la licence Dying Light de Techland. Premièrement, le studio polonais a récemment déposé une marque sans équivoque, à savoir « Dying Light: The Beast », comme l'a partagé l'insider Kurakasis. Vous noterez qu'il n'y a pas le chiffre 2 associé à ce nom, suggérant un potentiel spin-off ou autre contenu stand-alone. Ce serait étonnant alors qu'aux dernières nouvelles le deuxième DLC est toujours prévu pour cette année, mais pourquoi pas. Certains fans pensent qu'il pourrait concerner Kyle Crane, lié à la fin de Dying Light: The Following lorsqu'il devient un Volatile doué de conscience.

Peut-être est-ce juste une coïncidence et qu'il n'y a aucun rapport avec la licence, car difficile d'y voir une connexion en dehors de ce dépôt de nom. La vidéo nous montre une jeune femme vêtue d'une robe, montrant fièrement sa bague de fiançailles ou mariée à la caméra alors qu'elle et son compagnon sont en pleine forêt. L'ambiance tourne vite au cauchemar puisqu'un homme, sans doute ce dernier, est traîné au sol par une mystérieuse créature, pour ne pas dire une bête... La protagoniste de cette séquence finit par se tourner vers la caméra et demander de l'aide avant de se faire happer. Vous noterez qu'il est indiqué « TCR 10-09 18:37:11 », un possible indice pour une date de sortie qui serait alors fixée au 10 septembre ?

Nous ne tarderons pas à découvrir le fin mot de l'histoire derrière ce teaser, qui a pour le coup parfaitement rempli son objectif.

