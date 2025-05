Dying Light: The Beast, Techland s'adresse à la communauté française avec une nouvelle qui décevra les fans de la première heure

Cela fait déjà plus de 10 ans que Techland a sorti Dying Light premier du nom en janvier 2015, mêlant avec brio survival-horror et éléments de parkour en monde ouvert. Cette aventure à Harran face à des zombies baptisés Infectés nous faisait alors incarner l'agent sous couverture du GRE Kyle Crane, alors doublé en français par Benoît Du Pac, un comédien de doublage que vous avez forcément déjà entendu tant sa carrière est longue comme le bras. Côté jeux vidéo, il a dernièrement prêté sa voix à Chai, le protagoniste de Hi-Fi Rush ; Teba dans les derniers jeux Zelda ou encore Shadow depuis Sonic Generations (Sonic X côté séries animées). Il est donc toujours aussi actif et les fans de Kyle Crane attendaient donc son retour dans Dying Light: The Beast, la prochaine aventure stand-alone qui nous contera ce qu'il est advenu du protagoniste. Sauf que ce ne sera pas le cas, comme l'a annoncé le studio cette semaine.

Sur son compte Twitter / X postant habituellement en anglais, Techland a partagé une lettre ouverture s'adressant à la communauté francophone, signée par le directeur de la licence Tymon Smektała, le directeur du jeu Nathan Lemaire et Olivier Derivière, qui n'officie ici pas seulement en tant que compositeur, mais aussi comme directeur audio. Dans cette dernière, il nous est ainsi expliqué que Benoît DuPac (les deux orthographes sont utilisées sur la Toile) ne reprendra pas son rôle. La raison est décrite comme purement artistique afin de refléter la nouvelle vision entourant le personnage.

Il n'est toutefois pas dit qui va le remplacer, une décision compréhensible compte tenu de ce dont sont capables les joueurs sur la Toile lorsqu'ils sont mécontents. Espérons que la personne choisie réussira à faire oublier ce changement, si tant est que vous jouiez avec le doublage français évidemment. Notez qu'une pétition avait été lancée en mars dernier pour que Benoît DuPac reprenne bien son rôle, qui n'a clairement pas soulevé les foules.

Chers fans de Dying Light et de Kyle Crane !

Comme l'indique le titre du morceau principal de Dying Light: The Beast, Kyle Crane est un « Homme changé » dans la prochaine aventure Dying Light que nous préparons pour l'été 2025. Ce titre reflète le parcours de Kyle Crane : plus audacieux, plus fort, plus aguerri et prêt à affronter le plus grand défi de sa vie.

Pour rester fidèles à notre vision, nous avons pris la décision difficile d'inviter un nouvel acteur à prêter sa voix à Kyle Crane dans Dying Light: The Beast. Cette décision a été longuement mûrie et n'a pas été facile ; néanmoins, nous sommes convaincus qu'elle sert au mieux le jeu et l'héritage de Kyle Crane. Nous espérons que vous le verrez par vous-même avec nous lors du lancement du jeu.

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Benoît DuPac, qui a incarné Kyle Crane dans le premier jeu, pour tout ce qu'il a apporté au personnage. Nous apprécions profondément la passion, le talent et le dévouement qu'il a consacrés à ce rôle, et nous lui sommes reconnaissants de demeurer à jamais une part importante de l'aventure Dying Light.

Restez à l'écoute : des infos supplémentaires sur Dying Light: The Beast arriveront très bientôt.

Au nom de l'équipe de Dying Light: The Beast.