The Last of Us : déjà une excellente nouvelle pour la suite de la série de HBO

La semaine prochaine, HBO diffusera sur sa plateforme de SVoD Max la Saison 2 de The Last of Us, une série en live action adaptée des jeux vidéo de Sony et Naughty Dog. Des épisodes qui suivront l'histoire de The Last of Us Part II en introduisant de nouveaux personnages, dont Abby, mais les showrunners Craig Mazin et Neil Druckmann (ce dernier est également réalisateur des jeux vidéo) voulaient poursuivre l'histoire dans une troisième saison.

C'est donc sans surprise que HBO officialise dès aujourd'hui la Saison 3 de The Last of Us, comme le rapporte Variety. Mazin et Druckmann pourront continuer de raconter leur histoire dans de futurs épisodes, les deux hommes évoquaient même une possible Saison 4, mais pour le coup, il faudra encore attendre quelques années avant son officialisation. Pour rappel, HBO avait déjà confirmé la Saison 2 juste après la diffusion des deux premiers épisodes de la série, preuve du succès critique et commercial du projet.

Les premiers épisodes de la Saison 2 de The Last of Us seront diffusés le 13 avril 2025 sur Max. Sony, Naughty Dog, Nixxes Software et Iron Galaxy Studios viennent quant à eux de lancer la version PC de The Last of Us Part II Remastered, disponible à 44,99 € sur Gamesplanet.