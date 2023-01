The Last of Us : une saison 2 déjà confirmée par HBO

Très attendue au tournant par les millions de fans de la franchise de Sony et Naughty Dog, la série live-action The Last of Us cartonne déjà. Seuls deux épisodes ont été diffusés pour le moment sur HBO Max et Amazon Prime Video, mais les spectateurs sont conquis, et donc les studios aussi.

Sans grosse surprise, Sony et HBO viennent d'annoncer dès aujourd'hui qu'une saison 2 de la série The Last of Us était commandée. De quoi ravir les fans, mais il faudra patienter pour savoir ce qu'elle nous proposera. La saison 1 semble suivre de très près les évènements du premier volet, cette seconde saison sera-t-elle adaptée de The Last of Us Part II ?

Quoi qu'il en soit, Bella Ramsey et Pedro Pascal devraient en toute logique reprendre leurs rôles respectifs d'Ellie et Joel dans cette saison 2. Pour rappel, les ventes de The Last of Us ont redécollé suite à la diffusion de la série, Sony se frotte les mains, vous pouvez retrouver le jeu en version Remastered à 21 € sur Amazon.