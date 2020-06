TEST de The Last of Us Part II : une belle lettre d'adieu à la PS4

La nature reprend ses droits





2016, c'est lors de la PlayStation Experience que Sony Interactive Entertainment et Naughty Dog annonçaient une grande nouvelle, une suite à The Last of Us. La petite Ellie a bien grandi, son visage est plus dur, plus déterminé... Les quelques secondes qui ont été exhibées ont su exciter les joueurs du monde entier. Ce deuxième volet voit donc le jour sur PS4, nous avons décortiqué le titre dans tous les sens, il est temps de vous livrer nos impressions définitives. Un monstre vidéoludique en vue ?

The Last of Us Part II décroche la mâchoire.

Parlons peu, parlons bien, la partie visuelle est époustouflante. Les développeurs n'ont pas chômé afin de proposer un titre de qualité. Nos amis ont mis un point d'honneur sur les environnements. Et pour cause, les éléments de décor sont nombreux, la végétation est dense, les animaux font leur petite vie, les particules de poussière et les spores flottent dans l'air, en un mot : dingue. Mais attendez, ce n'est pas tout ! Les jeux de lumière sont incroyables... Les rayons du soleil transperçant les feuillages des arbres, les loupiotes éclairent des zones obscures dans les lieux cloîtrés, des silhouettes jouant avec nos mirettes afin de nous apporter une tension additionnelle à un moment particulier, The Last of Us Part II décroche la mâchoire tellement c'est bien réalisé. L'option HDR, elle, apporte une immersion supplémentaire dans un monde dévasté qui émoustille la pupille. Exposition, contraste, luminosité, posez-vous dans un coin et observez le ciel et la nature, vous n'allez pas en revenir.

En outre, les animations sont très bonnes dans l'ensemble. L'équipe a pensé à de petites choses toutes bêtes afin d'apporter un certain réalisme à notre odyssée. Comme ? En tuant un adversaire, le sang chaud qui coule sur le sol fait fondre la neige. De plus, les expressions faciles sont façonnées avec ingéniosité. Que ce soit in-game ou pendant les cutscenes, nous pouvons admirer les visages se déformer. Colère, joie, tristesse, un travail titanesque a été réalisé pour nous faire ressentir chaque émotion de nos protagonistes. Concernant les textures, globalement, elles retournent le cerveau sans grande difficulté tellement elles sont peaufinées. Des éloges, des éloges et encore des éloges, mais dans toute cette perfection, des défauts sont visibles dans le coin.

Pour en revenir sur les animations, elles sont naturelles et fluides. Mais de temps à autre, lorsqu'un personnage doit suivre un script bien précis, ses mouvements deviennent mécaniques, moins souples ; dur de les louper dans un univers aussi bien matérialisé. Autres points, certains protagonistes semblent moins détaillés avec un rendu en opposition avec les lieux affichés à l'écran. Nous avons également constaté de petits problèmes de collisions, et un brin de clipping en arrière-plan ; en même temps, avec tous les éléments exposés, la console crache ses tripes pour nous émerveiller du mieux qu'elle peut... Mode avion activé !

La bande-son, dans tout cela, est phénoménale ! Les notes amorcées sont en adéquation avec l'atmosphère oppressante, et sont jouées en rythme avec les pulsions de notre cœur. Le climat sonore est bien pensé, puisque nous tendons nos oreilles pour distinguer les déplacements d'un opposant, en nous basant sur les craquements du bois, les hurlements, ou encore les bruits de verre. Le doublage français n'est pas du tout mauvais, les intonations sont bonnes. La langue de Molière apporte un confort à ne pas négliger, celui de ne pas lire les sous-titres pour jouir d'une immersion optimale.

Tous les sens en éveil !





Dans The Last of Us Part II, le joueur entre dans un titre dramatique où la Terre est dominée par des créatures étranges. La nature a repris ses droits, les humains doivent s'adapter à cette nouvelle vie pour survivre. Ce deuxième épisode nous plonge donc dans un survival avec de l'horreur, du tragique et de l'émouvant. Naughty Dog a donc pensé à divers contrôles, mélangeant action et infiltration, pour nous faire vivre cette expédition comme il se doit.

Naughty Dog a pensé à divers contrôles, mélangeant action et infiltration.

Progresser avec discrétion est important pour arriver à nos fins. Ainsi, nous pouvons user de plusieurs facultés pour surprendre un opposant et le trucider dans l'ombre. En appuyant sur R1, nos sens sont en éveil pour discerner les bruits environnants. Il est également possible de se cacher derrière une paroi, un mur, un véhicule, ou encore se dissimuler dans les hautes herbes. Nous devons donc utiliser les éléments autour de nous pour éviter de nous faire repérer. Tout comme le premier opus, nous avons la possibilité de nous servir d'un leurre, en jetant une brique ou une bouteille, pour détourner l'attention d'un ennemi.

Après le calme, il y a la tempête. La partie action se déroule en deux parties : le corps-à-corps, et les phases de shoot. D'un côté, nous devons anticiper et esquiver les offensives adverses, en tapotant sur une gâchette, pour prendre le dessus. De l'autre, nous devons nous stabiliser pour viser et tirer sur un point sensible (comme la tête). Tout au long de notre périple, nous trouvons des armes, plus ou moins puissantes, pour nous aider à vaincre des monstres coriaces.

Par ailleurs, n'oublions pas les moments se penchant sur l'exploration. Des maisons et des voitures abandonnées peuvent être fouillées pour dénicher des ressources ; il est crucial de fouiller le moindre coin pour trouver du matériel ! L’objectif est d'apprendre de nouveaux mouvements, d'augmenter certaines compétences, d'améliorer sa santé et résistance, afin de devenir une guerrière plus forte que Rambo. Le problème, c'est que nous sommes pas mal limités en transport, ce qui nous oblige à chercher encore et encore des outils et autres ustensiles ; nous gâchant par moment le plaisir de découvrir un nouveau lieu, d'admirer les paysages, notre cerveau est trop focalisé dans les tiroirs... Mis à part ce côté légèrement redondant, la progression se fait naturellement, avec un minimum d'aisance et d'accessibilité. Petite parenthèse concernant la DualShock 4, Naughty Dog n'oublie pas les fonctionnalités de la manette. Nous pouvons, par exemple, jouer de la guitare en nous servant du pavé tactile, ou encore réanimer notre lampe torche en cognant la poignée de notre pad, vraiment sympathique tout ça.

Un voyage qui démarre en douceur





The Last of Us Part II se passe 5 années après l’énorme voyage d'Ellie et Joel. Nos amis ont rejoint la communauté de Tommy (le frère de Joel) afin de vivre dans un lieu paisible, et de rebâtir quelque chose de nouveau malgré les complications et les monstres vagabondant dans les parages. Pour éviter de vous spoiler, et donc vous gâcher le plaisir de la découverte, sachez seulement qu'un moment intense sera l'élément déclencheur de cette nouvelle odyssée.

Une boule au ventre selon les situations.

Ne tournons pas autour du pot, cette histoire est assez banale de prime abord. Il y a des lenteurs, et certains moments ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Seulement voilà, nous avons affaire à Naughty Dog, ce qui veut dire que nos amis maîtrisent l'écriture et arrivent transformer un instant convenu en quelque chose de fort et profond, nous tenant finalement en haleine. Plusieurs personnages sont bien développés, le joueur s'attache donc aux différents protagonistes. Pour finir, le récit monte en puissance au fil des heures, nous donnant une boule au ventre selon les situations.

Pour arriver au bout du tunnel, nous devons donc réaliser de petites énigmes, explorer certains endroits et débusquer des cachettes/ressources. Plusieurs difficultés sont mises à disposition pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête ou, au contraire, se lancer dans un jeu ardu. Chose fort sympathique, les développeurs se sont remué les méninges afin d’inclure une tonne d'options d'accessibilité pour contenter tous types de joueurs. Bref, la grande question que tout le monde se pose, The Last of Us Part II est-il long ? Comptez 20 à 25 bonnes heures pour atteindre la ligne d'arrivée.

Une page se tourne





The Last of Us Part II fascine par son atmosphère, sa direction artistique et sa bande-son envoûtante. Cette production est comme un puzzle, avec des pièces énervantes et fascinantes, mais qui s’emboîtent les unes avec les autres pour former un tout, afin de nous faire vibrer à un moment crucial.

Il faut donc suer, transpirer et se déchaîner sur sa manette pour atteindre l'extase. The Last of Us Part II est une belle œuvre vidéoludique, mais aussi, et comme indiqué dans le titre, une magnifique lettre d'adieu adressée à la PlayStation 4 par Naughty Dog. Les amoureux d'aventure décalée, exhibant un univers palpitant, ne peuvent que succomber.

The Last of Us Part II est vendu à 56,99 € sur Amazon, et à 64,99 € à la Fnac.

Les plus Visuellement impressionnant

Une prise en main bien pensée

La partie sonore, superbe !

Une excellente durée de vie pour ce type de jeu

Une tonne d'options d'accessibilité

Des rebondissements prenants et intéressants Les moins Quelques petits défauts techniques

La recherche de ressources peut fatiguer de temps en temps

Notation Graphisme 18 20 Bande son 19 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 18 20 Scénario 17 20 Verdict 18 20