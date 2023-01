The Last of Us : des chiffres d'audience déjà impressionnants pour la série HBO et un aperçu des prochains épisodes dans un nouveau trailer

Le premier épisode de la série The Last of Us a été diffusé dimanche soir aux États-Unis, et est disponible depuis lundi matin sur Amazon Prime Video France. Il faudra attendre quelque temps avant de connaître les chiffres d'audience internationaux, mais ceux pour la diffusion sur la chaîne câblée HBO et le service de vidéo à la demande HBO Max ont déjà été communiqués.



Ainsi, pour sa seule soirée de lancement, la série The Last of Us a attiré 4,7 millions de spectateurs, un très joli score pour un projet du genre. Il reste certes éloigné des 9,986 millions de spectateurs du premier épisode de House of the Dragon, spin-off extrêmement attendu de Game of Thrones, mais il s'agit tout de même du second meilleur lancement de la chaîne depuis 2010 et les 4,81 millions de visages rivés sur le premier épisode de Broadwalk Empire.

Deadline compare ce succès à Euphoria, dont le premier épisode de la saison 2 avait attiré 2,4 millions de personnes au lancement l'année dernière, mais qui affichait une moyenne de 19,5 millions de spectateurs par épisode en moyenne sur une plus longue durée. Selon HBO, la première diffusion représente en moyenne 20 à 40 % de l'audience globale d'un épisode : le public de The Last of Us devrait donc encore largement grossir au fil des semaines grâce à la VOD.

« Nous sommes ravis de voir les fans de la série et du jeu vivre cette histoire emblématique d’une nouvelle manière, et nous leur exprimons notre gratitude pour avoir contribué à en faire un succès », a déclaré Casey Bloys, président et chef de la direction de HBO & HBO Max Content. « Félicitations à Craig, Neil et aux brillants acteurs et équipes qui ont travaillé sans relâche pour donner vie à cette série. Nous attendons avec impatience que les fans du monde entier profitent du reste de la saison. » « Notre objectif était simplement de faire la meilleure adaptation possible de cette histoire bien-aimée pour un public aussi large que possible », ont déclaré Mazin et Druckmann. « Nous sommes ravis de voir combien de fans, anciens et nouveaux, ont accueilli The Last of Us dans leurs maisons et leurs cœurs. »

Si les spoilers ne vous font pas peur, une bande-annonce inédite donne déjà un aperçu des épisodes qui seront diffusés dans les semaines à venir. Vous pouvez aussi visionner le générique d'ouverture à votre guise ci-dessus. Et vous pouvez voir la série sur Amazon Prime Video pour 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.



