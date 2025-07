The Last of Us Online : son directeur choisit le Japon pour ouvrir un nouveau studio

The Last of Us Online, un jeu live servie tué dans l'œuf





Naughty Dog est bien connu pour les sagas Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted et The Last of Us, des jeux très populaires auprès des joueurs PlayStation. Ces dernières années, une partie de l'équipe a travaillé sur The Last of Us Online, un jeu multijoueur finalement annulé en décembre 2023. Selon Shuhei Yoshida, ancien responsable de Sony Interactive Entertainment, le studio aurait dû arrêter la conception de jeux solo pour se focaliser sur ce titre live service.

The Last of Us Online, réalisé par Vinit Agarwal





Si le dernier Uncharted, les deux The Last of Us et le futur Intergalactic: The Heretic Prophet sont réalisés par Neil Druckmann, ce n'était pas lui qui dirigeait le développement de The Last of Us Online. Non, le jeu multijoueur live service était réalisé par Vinit Agarwal, crédité en tant que game designer sur Uncharted 4: A Thief's End et The Last of Us Part II. Autant dire qu'il comptait sans doute beaucoup sur ce projet de jeu en ligne pour se faire une réputation auprès du grand public, mais Sony en a décidé autrement.

Vinit Agarwal s'envole pour le Japon pour fonder son studio





Qu'importe, après avoir quitté Naughty Dog en janvier dernier, Vinit Agarwal annonce sur les réseaux sociaux qu'il va vivre au Japon et ouvrir un nouveau studio pour créer des jeux vidéo. Le message est bref, mais comme le souligne Eurogamer, Vinit Agarwal avait affirmé le mois dernier qu'il va « continuer à créer des jeux multijoueurs, car c'est (sa) passion ».

En toute logique, il faudra encore attendre un moment avant de découvrir le nom du nouveau studio de Vinit Agarwal, ainsi que l'identité de son premier jeu. De son côté, Intergalactic: The Heretic Prophet ne devrait pas arriver avant 2027, mais là, il s'agira d'un jeu solo.