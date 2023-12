The Last of Us Online : coup de théâtre, Naughty Dog condamne déjà son projet multijoueur !

En septembre 2021, Naughty Dog confirmait le développement d'un jeu The Last of Us multijoueur, après des mois de rumeurs. Un projet alléchant, mais que les fans craignaient, le studio est surtout connu pour ses excellents jeux d'aventure solo. La stratégie de Sony était à l'époque claire : tout miser sur les jeux live service, sans pour autant oublier les titres solo.

Depuis, il y a eu de changements, de nombreux jeux live service ont été repoussés, l'investigateur de cette tendance pour les titres en ligne Jim Ryan a quitté Sony Interactive Entertainment et concernant le jeu multijoueur The Last of Us, le développement semblait compliqué. Et aujourd'hui, Naughty Dog prend la parole pour annoncer une triste nouvelle : The Last of Us Online est annulé. Dans un communiqué, le studio s'explique :

Nous réalisons que beaucoup d’entre vous attendaient des nouvelles autour du projet que nous appelons The Last of Us Online. Il n’y a pas de façon simple de le dire : nous avons pris la décision incroyablement difficile d’arrêter le développement de ce jeu.

Nous savons que cette nouvelle sera difficile pour beaucoup, en particulier pour notre communauté dédiée The Last of Us Factions, qui suit avec ardeur nos ambitions multijoueurs. Nous sommes tout aussi effondrés au studio, nous avions hâte de le mettre entre vos mains. Nous voulions partager avec vous un aperçu de la façon dont nous sommes arrivés à cette décision.

L'équipe multijoueur est en pré-production sur ce jeu depuis que nous travaillons sur The Last of Us Part II – créant une expérience que nous estimions unique et dotée d'un énorme potentiel. Alors que l'équipe multijoueur répétait son concept pour The Last of Us Online pendant cette période, sa vision s'est cristallisée, le gameplay est devenu plus raffiné et plus satisfaisant, et nous étions enthousiasmés par la direction dans laquelle nous allions.

En atteignant la pleine production, l’ampleur de notre ambition est devenue évidente. Pour sortir et prendre en charge The Last of Us Online, nous devrons consacrer toutes les ressources de notre studio au soutien du contenu post-lancement pendant des années, ce qui aura un impact sérieux sur le développement des futurs jeux solo. Nous avions donc deux voies devant nous : devenir un studio uniquement de jeux live service ou continuer à nous concentrer sur les jeux narratifs solo qui ont défini l’héritage de Naughty Dog.

Nous sommes immensément fiers de tous ceux du studio qui ont touché à ce projet. Les enseignements et les investissements technologiques issus de ce jeu se répercuteront sur la façon dont nous développons nos projets et seront inestimables dans la direction que nous prenons en tant que studio. Nous travaillons sur plus d'un tout nouveau jeu solo ambitieux chez Naughty Dog, et nous avons hâte de partager davantage sur ce qui va suivre lorsque nous serons prêts.

D’ici là, nous sommes incroyablement reconnaissants envers notre communauté pour votre soutien au fil des années.