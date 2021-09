The Last of Us : Naughty Dog confirme enfin travailler sur un projet multijoueur autour de la licence

Pour le moment, le Last of Us Day 2021 nous avait permis de découvrir des goodies, un nouvel EP et une statuette de Joel, ou encore un premier aperçu de la série live-action de HBO. Nous étions bien partis pour ne pas entendre parler de jeux vidéo, mais c'était sans compter sur un billet du site officiel de Naughty Dog.

La responsable de la communauté Rochelle Snyder y remercie les fans pour leur investissement et fait surtout le point sur l'avenir de la franchise sur le terrain vidéoludique. Son discours est simple : Naughty Dog « y travaille ». Elle l'a affirmé en mettant un lien vers le message de 2019 rapportant l'annulation du mode multijoueur de The Last of Us Part II : il laissait la porte ouverte à un projet en ligne qui en découle plus tard, et ce sera donc bien le cas. Ce qui avait été réalisé n'a donc pas été abandonné, et entre cette annonce et les récents indices découverts dans les données du jeu, plus de place au doute : un projet multijoueur The Last of Us est bel et bien en développement !

« Oui, c'est adorable et génial Naughty Dog, mais que fais-tu avec The Last of Us en ce moment ? » En bref, nous y travaillons - nous voyons les commentaires de la communauté, car beaucoup d'entre vous réclament le multijoueur et veulent des mises à jour. Pour l'instant, on va dire qu'on aime ce que l'équipe développe et qu'on veut leur laisser le temps de construire leur projet ambitieux, on vous en dévoilera plus quand il sera prêt ! À cette fin, nous avons été occupés à développer notre équipe au sein du chenil depuis le lancement de The Last of Us Part II et nous sommes actuellement en plein recrutement pour des postes liés au multijoueur (indice), donc si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes qualifié pour tout ce que vous voyez sur notre page d'emplois, postulez !

Nul ne sait quand il verra le jour, alors il va falloir s'armer de patience pour en savoir plus. Rappelons que des rumeurs voulaient aussi qu'un remake de The Last of Us premier du nom soit en cours de production pour la PS5, alors les projets sont peut-être liés, même si Naughty Dog avait aussi dit qu'il planchait sur un jeu stand-alone exclusivement multijoueur... En attendant, The Last of Us Part II est disponible à partir de 30,53 € sur Amazon.fr.