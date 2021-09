The Last of Us Day 2021 : pas de nouveau jeu, mais une sublime statuette de Joel et un vinyle Covers and Rarities dans les tuyaux

Page 1 : Le Last of Us Day 2021, c'est ce dimanche

Naughty Dog avait devancé le Last of Us Day 2021 en dévoilant une nouvelle gamme de vêtements et goodies inspirés par la franchise, en vente sur la boutique PlayStation Gear, aux côtés des guitares officielles pour la première fois proposées en Europe. Le jour J, c'est ce dimanche 26 septembre, choisi pour célébrer la licence chaque année.

Malheureusement, ce n'est toujours pas cette fois que le Last of Us Day nous permettra de découvrir un nouveau jeu, quand bien même les rumeurs autour d'un stand-alone multijoueur se font pressantes. Plusieurs initiatives ont été annoncées et regroupées sur le site dédié, avec notamment un concours de clichés numériques via le mode Photo de The Last of Us Part II. Pour les mélomanes, un nouveau vinyle appelé The Last of Us Part II: Covers And Rarities est en vente chez Mondo Records, en noir ou en couleur, avec des morceaux interprétés ou réinterprétés par Troy Baker et Ashley Johnson, doubleurs de Joel et Ellie. L'EP peut sinon être écouté dès maintenant sur les plateformes de streaming habituelles.

Le gros morceau reste cependant la révélation d'une statuette de Joel dans son accoutrement du deuxième volet, à venir l'été prochain chez Dark Horse Direct. Il est possible de précommander la figurine de 36 cm pour 199,99 $ avant le 29 octobre, pourquoi pas pour qu'elle vienne accompagner celles de Ellie et Abbie sur votre étagère. Plusieurs plans de ce bel objet de collection sont visibles en page suivante.

Pour les retardataires, The Last of Us Part II est disponible à partir de 30,93 € chez Amazon.fr.