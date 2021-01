The Day Before : un MMO post-pandémique entre The Last of Us et The Division dévoilé en vidéo

L'éditeur MyTona et le développeur Fntastic ont décidé de ne rien respecter et dévoilent aujourd'hui The Day Before, un MMO orienté vers la survie qui se déroule dans une Amérique post-apocalyptique ravagée par une pandémie et désormais infestée de créatures avides de chair fraîche.

En période de COVID-19, c'est douteux, mais l'artwork principal fait quand même beaucoup penser à The Last of Us, tandis que la bande-annonce de gameplay ci-dessus a de forts relents de The Division. Au moins, c'est plutôt joli. The Day Before nous permettra de chercher de la nourriture, des armes et des véhicules dans une région dévastée, de piller des maisons, d'affronter des infectés, d'explorer librement de nombreuses zones et de participer à la recréation d'une société avec des colonies, le titre étant massivement multijoueur.

The Day Before est attendu dans le courant du second trimestre 2021 sur PC, la page Steam est déjà en ligne pour l'ajouter à votre liste de souhaits. Vous pouvez retrouver un PC gaming à 799 € sur Amazon.