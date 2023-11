The Day Before : une bonne et une mauvaise nouvelles pour le MMO post-apocalyptique

Certains joueurs attendent encore sans doute The Day Before, un jeu de tir et de survie massivement multijoueur, fortement inspiré par The Last of Us et The Division. Un titre édité par MyTona et développé par Fntastic qui a connu quelques déboires ces derniers mois, dont un problème lié au nom du jeu, obligeant les studios à retirer la page Steam et à repousser la sortie.

The Day Before devait sortir le 10 novembre 2023 sur PC, mais la date approche, et les informations se faisaient maigres, jusqu'à maintenant. Les studios ont publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour faire le point sur la situation, il y a une bonne nouvelle, mais également une mauvaise. Le positif d'abord : MyTona et Fntastic ont réussi à sécuriser le nom du jeu, The Day Before ne changera donc pas de titre. Dès lors, la page Steam du jeu est de nouveau en ligne.

Cependant, les studios annoncent que la date de sortie de The Day Before est repoussée au 7 décembre 2023, toujours sur PC. Le titre sortira d'abord en Early Access, au prix de 39 $, les développeurs vont s'assurer que le jeu fonctionne correctement et prendra en compte les retours des joueurs pendant l'accès anticipé afin de l'améliorer au mieux. Une fois que tout cela sera fait, The Day Before sortira alors en version finale sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, contre 49 $.

Il faudra donc être patient pour découvrir The Day Before en 1.0, et il faut surtout espérer que le titre soit à la hauteur des espérances, car la première vidéo de gameplay avait refroidi pas mal de monde. Une nouvelle bande-annonce vient d'être publiée, elle est à découvrir ci-dessus et rassure un peu, mais nombreux seront les joueurs à attendre les premiers retours de l'Early Access avant de se lancer dans l'aventure.

