The Day Before : 10 minutes de gameplay dévoilées, c'est décevant

Ces derniers jours, The Day Before a beaucoup fait parler de lui, mais pas en bien. Le jeu de tir et de survie MMO inspiré des The Division et The Last of Us par Fntastic et MyTona devait sortir dans un mois, mais les studios n'ont en fait pas les droits pour utiliser le nom aux États-Unis... et sur Discord, les modérateurs déclaraient ne jamais avoir vu le jeu, laissant penser à une énième arlésienne.

Afin de rassurer les joueurs, Fntastic a ainsi annoncé il y a quelques heures qu'il allait dévoiler une vraie vidéo de gameplay de The Day Before... et elle est disponible ci-dessus. Une longue séquence qui a pas mal refroidi les joueurs, l'atmosphère est basique, l'ambiance sonore est inexistante, les graphismes sont loin de flatter la rétine et le gameplay semble très générique. Près d'un tiers de la vidéo est d'ailleurs consacré à la personnalisation de l'arme, qui sera complète, mais pour le reste, The Day Before ressemble quand même pas mal à un State of Decay en centre-ville...

Au moins, les développeurs ont maintenant quelques mois de plus pour revoir leur copie, la date de sortie de The Day Before a été repoussée au 10 novembre 2023 sur PC, des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S sont également prévues. Tom Clancy's The Division 2 est sinon toujours bradé à 8,99 € sur Gamesplanet.