The Day Before : gros report et suppression de la page Steam, les développeurs s'expliquent

Il y a maintenant deux ans, l'éditeur MyTona et le développeur Fntastic dévoilaient The Day Before, un MMO de survie qui s'inspire de The Last of Us et The Division. Un titre évidemment très attendu au tournant, d'abord sur PC puis sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et après des mois d'attente, nous devions voir le bout du tunnel le 1er mars prochain.

Mais voilà que Fntastic vient d'annoncer le report de The Day Before au 10 novembre 2023 sur ordinateurs. Un coup dur pour les joueurs, mais la raison est pour le moins cocasse. Le développeur explique que, lors de l'annonce du jeu en janvier 2021, la marque « The Day Before » était libre, mais elle a été déposée aux États-Unis quelques mois plus tard... par un certain Sun Jae Lee, qui n'a absolument rien à voir avec Fntastic ni MyTona.

Eh oui, les studios n'ont pas les droits pour utiliser le nom The Day Before aux États-Unis, mais ils n'ont découvert ce problème que le 19 janvier dernier, lorsque Sun Jae Lee a contacté Fntastic pour se plaindre de l'utilisation de sa marque. Et là, c'est l'avalanche de problèmes : Steam a bloqué la page du jeu, le studio se voit obligé de retarder la diffusion de sa prochaine vidéo de gameplay et surtout de repousser le lancement de The Day Before.

Et maintenant ? Eh bien, Fntastic l'assure, il va essayer de découvrir comment ce souci a pu se produire et va surtout discuter avec Sun Jae Lee. The Day Before est repoussé de plusieurs mois et va même peut-être changer de nom d'ici là, affaire à suivre évidemment. Sinon, vous pouvez retrouver Tom Clancy's The Division 2 à 8,99 € sur Gamesplanet.