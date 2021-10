The Day Before : gameplay, date de sortie et version PS5 et Xbox Series X et S pour le MMO de survie

En début d'année, l'éditeur MyTona et le développeur Fntastic dévoilaient The Day Before, un jeu de survie massivement multijoueur pas mal inspiré de The Last of Us et The Division. Le titre devait à l'origine débarquer dans le courant du second trimestre 2021, cela n'a pas été le cas, mais les studios ont fait le point en cette fin de semaine.

Les développeurs ont en effet pris la parole dans une nouvelle vidéo ci-dessus, dévoilant du nouveau gameplay de The Day Before. Mais surtout, Fntastic annonce que la date de sortie du jeu est fixée au 21 juin 2021, sur PC uniquement. Une version consoles pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S est également annoncée, mais elle verra le jour plus tard, à une date encore inconnue.

Il faudra donc prendre son mal en patience avant de découvrir The Day Before, d'abord sur ordinateurs puis sur consoles. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.