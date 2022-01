The Day Before : du gameplay en 4K RTX On pour le jeu de survie

Rappelant The Last of Us et Tom Clancy's The Division, The Day Before est très attendu par les amateurs de jeux de survie, le MMO de Fntastic et MyTona promet une aventure multijoueur basée sur l'affrontement d'infectés et la collecte de ressources. En attendant son lancement en juin prochain, place à une nouvelle petite bande-annonce de gameplay :

NVIDIA avait annoncé hier que The Day Before profitera de ses technologies RTX Global Illumination et DLSS, ainsi que de reflets en ray-tracing plus classiques et de l'occlusion ambiante, tout cela est mis en avant dans une vidéo à admirer en 4K. De quoi en prendre plein la vue, mais cela ne nous en apprend pas grand-chose de neuf sur le jeu en lui-même.

La date de sortie de The Day Before est fixée au 21 juin 2022, vous pouvez retrouver des PC gaming équipés de GeForce RTX sur Amazon.