CES 2022 : 10 jeux compatibles DLSS, 7 avec Reflex et du gameplay 4K en RTX pour Dying Light 2 Stay Human

Vous connaissez la chanson, NVIDIA rajoute régulièrement des jeux à la liste de titres compatibles avec ses technologies RTX (ray-tracing) et DLSS, permettant de profiter d'effets visuels réalistes et d'une meilleure fréquence d'images sans altérer la qualité. Eh bien lors du CES 2022, le constructeur a annoncé que 10 nouveaux titres sont désormais compatibles.

Il y a de tout, les 10 jeux profitent dès maintenant du DLSS, et certains même du RTX. Voici la liste complète :

The Anacrusis (DLSS) ;

(DLSS) ; The Day Before (DLSS, réflexions par lancer de rayons, occlusion ambiante et NVIDIA RTX Global Illumination) ;

(DLSS, réflexions par lancer de rayons, occlusion ambiante et NVIDIA RTX Global Illumination) ; Escape from Tarkov (DLSS) ;

(DLSS) ; HITMAN III (DLSS) ;

(DLSS) ; Midnight Ghost Hunt beta (DLSS) ;

(DLSS) ; Phantasy Star Online 2 New Genesis (DLSS) ;

(DLSS) ; Rainbow Six Extraction (DLSS) ;

(DLSS) ; Ratten Reich (NVIDIA DLSS et réflexions, ombres et NVIDIA RTX Global Illumination par lancer de rayons) ;

(NVIDIA DLSS et réflexions, ombres et NVIDIA RTX Global Illumination par lancer de rayons) ; SUPER PEOPLE (DLSS, NVIDIA RTX Global Illumination) ;

(DLSS, NVIDIA RTX Global Illumination) ; Voidtrain (DLSS, réflexions à base de tracés de rayons, illumination globale et occlusion ambiante).

Par ailleurs, NVIDIA annonce que sept titres sont désormais compatibles avec sa technologie Reflex, qui réduit la latence, bien pratique dans les jeux de tir, mais pas seulement. Il s'agit de God of War, GRIT, iRacing, Midnight Ghost Hunt, Rainbow Six Extraction, Ready or Not et SUPER PEOPLE.

NVIDIA profite enfin de l'occasion pour partager une nouvelle bande-annonce en 4K de Dying Light 2 Stay Human, qui profitera de ces technologies à son lancement le 4 février prochain, comme cela avait déjà été annoncé. Vous pouvez déjà précommander le jeu en édition Deluxe à 66,66 € à la Fnac.