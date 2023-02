Switch : un point sur les ventes de consoles et le top 10 des jeux Nintendo au 31 décembre 2022

C'est la période qui veut ça, les éditeurs partagent tour à tour leur bilan trimestriel pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022, et c'est donc au tour de Nintendo d'y passer, alors voici notre traditionnel point à ce sujet, toutes les informations étant disponibles sur le site officiel de la firme. La Switch continue donc toujours de se vendre et suite aux fêtes de fin d'année, elle en est donc à 122,55 millions d'exemplaires écoulés, soit 8,22 millions pour le trimestre. C'est certes une moins bonne performance que lors du précédent exercice (10,67 millions) au même moment, mais cela reste énorme par rapport au trimestre précédent. Le manque de semi-conducteurs et autres manques d'approvisionnement en composants sont évoqués, car ils ont impacté la production jusqu'en fin d'été. Gardons toutefois en tête que la console n'est plus toute jeune, alors un tel déclin est inévitable. Le modèle OLED prend lui de plus en plus de place dans ces ventes, par rapport à celui de base et à la Lite.

Du côté des jeux, ce sont 76,71 millions de copies ont trouvé preneur sur ces trois mois pour un total atteignant désormais les 994,30 millions de titres écoulés. Le milliard est proche ! Là encore, par rapport à l'an dernier, une baisse est à noter (85,41 millions). Le top 10 des exclusivités first-party a évidemment un peu évolué, avec l'entrée attendue de Pokémon Écarlate et Violet à la 7e place, qui malgré leurs défauts techniques ont été un carton dès leur lancement. En revanche, les remakes Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ont été éjectés du classement, tandis que Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli s'y accrochent, comme quoi ces mascottes, la nostalgie et le concept de ces épisodes intéressent même longtemps après leur sortie.

Par ailleurs, l'éditeur donne comme à son habitude d'autres chiffres pour les jeux n'étant pas inclus dans ce classement :

Oui, le jeu de PlatinumGames n'est clairement pas grand public, mais s'en sort tout de même plutôt bien. Lors du prochain rendez-vous en mai, nous devrions donc découvrir les chiffres de vente de Fire Emblem Engage, Kirby's Return to Dream Land Deluxe et Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, ces deux derniers étant attendus dans les semaines à venir.

