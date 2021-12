Dying Light 2 Stay Human : les configurations minimum et recommandée sur PC officialisées, avec et sans RTX

Dying Light 2 Stay Human est désormais gold, ce qui veut dire qu'après plusieurs années d'attente et de reports, il va enfin débarquer sur nos machines dans moins de 2 mois. Certains joueurs PC attendaient tout de même de savoir s'ils avaient une bécane assez puissante pour faire tourner le titre, et ils peuvent maintenant être fixés grâce aux configurations minimum et recommandée officialisées par Techland, avec ou sans RTX.

Le studio l'assure, le titre est « accessible à un large marché de PC », une prouesse qu'il doit à son moteur maison C-Engine aux capacités évolutives.

Configuration minimale requise (pour une résolution de 1080p à 30 images par seconde) PROCESSEUR : Intel® Core™ i3-9100 (4 cœurs /4 threads) @ 3,6 GHz / AMD Ryzen™ 3 2300X (4 cœurs / 4 threads) @ 3,5 GHz

RAM : 8 Go

GPU : NVIDIA GeForce® GTX 1050 Ti / AMD Radeon™ RX 560 (4 Go VRAM)

Système d'exploitation : Windows 7

Espace de stockage : 60 Go Spécifications système recommandées (pour une résolution de 1080p à 60 images par seconde) PROCESSEUR : Processeur Intel® ou AMD cadencé à 3,6 GHz ou plus

Par exemple, Intel® Core™ i5-8600K ou AMD Ryzen™ 5 3600X, ou plus récent

RAM : 16 Go

GPU : Carte graphique NVIDIA ou AMD dédiée avec au moins 6 Go de VRAM dédiée et prise en charge de DirectX 11.0 et Shader Model 5.1

Par exemple, NVIDIA GeForce® RTX 2060 6 Go ou AMD Radeon™ RX Vega 56 8 Go, ou plus récent

Système d'exploitation : Windows 10

Espace de stockage : 60 Go Ray-Tracing On Configuration minimale requise (pour une résolution de 1080p à 30 images par seconde) CPU : Intel® Core™ i5-8600K @3.6 GHz ou AMD Ryzen™ 5 3600X @3.6 GHz, ou plus récent

RAM : 16 Go

GPU : NVIDIA GeForce® RTX 2070 6 Go ou AMD Radeon™ RX Vega 56 8 Go, ou plus récent

Système d'exploitation : Windows 10

Espace de stockage : 60 Go Ray-Tracing On Configuration système recommandé (pour une résolution de 1080p à 60 images par seconde) CPU : Intel® Core™ i5-8600K @ 3.6 GHz / AMD Ryzen™ 5 3600X @ 3.6 GHz

RAM : 16 Go

GPU : NVIDIA GeForce® RTX 3080 6 Go ou AMD Radeon™ RX Vega 56 8 Go, ou plus récent

Système d'exploitation : Windows 10

Espace de stockage : 60 Go

Prêts à franchir le pas ? La date de sortie de Dying Light 2 Stay Human, c'est pour ce 4 février 2022, et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 54,99 € sur Amazon.fr.

