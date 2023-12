The Day Before : le survival MMO post-apocalyptique est sorti, les avis sont désastreux !

Depuis des années, les joueurs attendent The Day Before, un titre édité par MyTona et développé Fntastic. Présenté comme un jeu de survie MMO dans un monde post-apocalyptique en open world, le titre faisait autant saliver les fans de The Last of Us que de The Division.

Plusieurs fois repoussé, moqué après une vidéo de gameplay depuis supprimée, The Day Before est disponible depuis aujourd'hui sur Steam en Early Access, les premiers joueurs laissent déjà leurs avis sur la plateforme de Valve et... c'est une catastrophe. Le titre a des évaluations « extrêmement négatives », les commentaires résument bien l'échec du jeu et les remboursements pleuvent déjà.

The Day Before est buggué, ce qui n'est pas trop étonnant pour un jeu en accès anticipé, le gameplay est bancal, les hordes de zombies promises sont absentes, les rues sont vides, beaucoup de bâtiments sont fermés, mais surtout, ce n'est pas un MMO en monde ouvert mais un simple extraction shooter dans de petites zones fermées... Bref, un échec de bout en bout, certains joueurs parlent même d'une arnaque, même si Fntastic affirmait le contraire peu avant le lancement.

Le développeur n'a d'ailleurs pas réagi sur les réseaux sociaux, se contentant de prévenir que les serveurs nord-américains étaient surchargés. Les joueurs attendent en effet un long moment avant de pouvoir se connecter, et pas seulement de l'autre côté de l'Atlantique, mais au vu du résultat, pas certains qu'ils soient très nombreux à insister dans les prochaines heures...

The Day Before est donc une belle déception pour de nombreux joueurs, qui vont devoir vite passer à autre chose. Heureusement, The Last of Us Part II Remastered arrive le mois prochain, vous pouvez le précommander à 49 € sur Amazon ou Cdiscount.