The Day Before : des excuses mais des inquiétudes à 48h de la sortie

Le 7 décembre 2023 sortira (normalement) The Day Before, un jeu de survie MMO développé par Fntastic et édité par MyTona. Un titre qui mélange The Last of Us et The Division et qui a connu un développement compliqué, les studios ont eu des problèmes concernant le titre du jeu, les obligeant à retarder le lancement.

Mais même quand tout allait bien, la première vidéo de gameplay de The Day Before a refroidit pas mal de joueurs, les studios l'ont carrément retiré de YouTube. Le jeu sort dans deux petits jours, nous n'avons donc qu'une bande-annonce vieille d'un mois, mais les studios publient un communiqué pour s'excuser de leur communication hasardeuse :

Révélations de Fntastic – avant la sortie de The Day Before À notre futur joueur qui se plongera dans le jeu le 7 décembre : Nous avons fait cela pour vous afin que vous puissiez profiter du jeu et que cela devienne une fête. Ensemble, nous continuerons à améliorer le jeu et à ajouter du contenu. À une personne qui ne croyait pas en nous : Nous avons également créé ce jeu pour vous. Nous acceptons tout type de critique et ne vous en voulons pas. Avant de continuer à avancer ensemble, permettez-nous de noter quelques points :



Veuillez nous pardonner de ne pas faire le meilleur marketing et les meilleurs teasers. Nous apprenons quelque chose de nouveau et nous nous améliorons chaque jour.



S'il vous plaît, ne nous accusez pas d'escroquerie ; ce n'est pas vrai. Nous n’avons pris un centime à personne.



S'il vous plaît, ne nous accusez pas de vol d'assets ; ce n'est pas vrai aussi. Notre équipe a travaillé jour et nuit pendant cinq ans pour faire de notre jeu de rêve une réalité.



S'il vous plaît, ne sous-estimez pas notre travail ; ce n'était pas facile. Nous sommes comme vous ; nous avons travaillé dur. Et nous sommes incroyablement heureux que notre jeu puisse enfin voir le jour pour que tout le monde puisse l'explorer. À notre supporter - quoi qu'il arrive : Merci de nous protéger de l'injustice et des contrefaçons. Vos aimables paroles nous ont donné l’énergie nécessaire pour créer ce jeu. Bénédictions à vous! À un futur streamer diffusant le jeu le 7 décembre : Nous vous souhaitons de nombreuses vues et de nouveaux abonnés. Nous espérons que tous les secrets de The Day Before vous aideront à créer une tonne de contenu intéressant à partir du jeu. À un militant qui nous a soutenus non seulement en paroles mais aussi en actes : Votre soutien nous a aidé à arriver à ce jour. Vous nous avez soutenus pendant nos nuits les plus sombres et nous avons hâte de partager avec vous les meilleurs jours à venir. Et à un partenaire qui a cru en nous malgré toutes les difficultés : Merci de nous soutenir depuis la genèse du développement. Vos conseils et votre soutien nous ont aidés à créer le jeu. A l'approche de Noël et du Nouvel An, nous souhaitons joie et bonheur à votre famille ! Nous aimons tout le monde !

FNTASTIC

Le compte à rebours défile, croisons les doigts pour tout de même avoir une bande-annonce de lancement le 7 décembre prochain, date de sortie de The Day Before sur PC en Early Access. Le titre arrivera pour rappel en version finale sur ordinateurs, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Vous pouvez sinon précommander The Last of Us Part II Remastered à 49 € sur Amazon ou Cdiscount.