Escape Factory : le développeur de The Day Before ose demander de l'argent aux joueurs pour un nouveau projet

The Day Before est encore dans toutes les mémoires, Fntastic s'est bien joué des joueurs en promettant un MMO de survie dans un monde post-apocalyptique ambitieux, mais ne lançant qu'un simple extraction shooter. Le jeu s'est fait descendre par la communauté, le développeur a été obligé de retirer le titre des ventes et de fermer les serveurs, précipitant la fermeture du studio. Mais, malgré cette belle arnaque, Fntastic n'est toujours pas mort.

Voilà désormais Fntastic 2.0, affublé d'un nouveau logo, qui publie son « plan de rétablissement », basé sur l'honnêteté, la transparence et le professionnalisme. Le studio déclare sur X (ex-Twitter) que « tout le monde mérite une seconde chance » et s'excuse encore pour The Day Before, assumant « l'entière responsabilité de ce qui s'est passé ». Mais dans quel but ? Eh bien Fntastic vient de lancer une campagne de financement participatif sur Kickstarter afin de récolter de l'argent pour développer Escape Factory, son nouveau jeu. Décrit comme un escape game coopératif de 4 à 8 joueurs et basé sur la physique, le titre semble bien moins ambitieux que The Day Before et a peut-être du potentiel. Une page Steam avec une démo est déjà en ligne, mais les joueurs ont compris la leçon.

Fntastic demande 13 995 € pour financer Escape Factory, mais il n'en a récolté que 2 025 à l'heure actuelle, grâce à 39 généreux contributeurs. Autant dire que les joueurs n'ont plus confiance en ce studio et ne veulent pas perdre du temps, Escape Factory sortirait dès la fin de l'année 2024 sur PC, soit un an après The Day Before... si la campagne est une réussite, ce qui ne semble pas près d'arriver vu la tendance. Au moins, grâce à Kickstarter, si la campagne est un échec, les donateurs seront automatiquement remboursés, mais Fntastic sombrera dans l'oubli.

