The Day Before : l'arnaque se confirme encore avec une nouvelle enquête édifiante

The Day Before continue de faire parler de lui. Lancé en décembre dernier après des années de teasing, le titre de Fntastic et MyTona aura finalement été un véritable échec loin des promesses attendues, obligeant le studio de développement à fermer ses portes quelques jours après la sortie. Ce qui ne l'a pas empêché de publier un communiqué tout récemment.

Juste après la fermeture de Fntastic et donc des serveurs de The Day Before, un développeur dévoilait que le titre n'avait jamais eu l'ambition d'être un MMO et que les fondateurs du studio Eduard et Aisen Gotovtsev géraient particulièrement mal leurs équipes. Cette semaine, les sites allemands Game Two et GameStar dévoilent une nouvelle enquête prouvant à quel point The Day Before n'était qu'une vaste arnaque, avec un management hallucinant.

Plusieurs anciens employés ont été interrogés, c'est assez édifiant, avec des informations parfois édifiantes. Nous apprenons ainsi que le développement allait dans toutes les directions, la faute aux frères Gotovtsev, les ambitions de The Day Before changeaient constamment. Comme exemple, un développeur dévoile que l'outil de création de personnage devait toujours être amélioré, d'abord inspiré par celui de GTA Online, puis par celui de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard et finalement par celui de Baldur's Gate 3. Idem pour la ville explorée par les joueurs, à l'origine oppressante et brumeuse, qui a finalement changé pour quelque-chose de plus lumineux après qu'un des fondateurs du studio ait joué à Marvel's Spider-Man 2 (disponible à partir de 61,95 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac). Cerise sur le gâteau, un développeur affirme même qu'il a découvert que The Day Before serait un MMO en... regardant la bande-annonce.

Des directeurs de jeux qui partent dans toutes les directions pour coller aux titres AAA qui cartonnent sur le marché, ce n'est pas nouveau, mais les dirigeants de Fntastic faisaient encore pire. Le studio a recruté des volontaires, bénévoles, notamment à Iakoutsk, ville d'origine du studio en Russie, mais également au Kazakhstan et en Arménie. De jeunes développeurs inexpérimentés qui devaient faire des heures supplémentaires non rémunérées, certains affirment avoir dû quémander pour avoir une pause afin de manger ou se doucher.

Comme si cela ne suffisait pas, un développeur assure que Fntastic obligeait ses équipes à payer des amendes si elles ne faisaient pas du bon boulot, avec par exemple 1 930 dollars d'amende suite à un enregistrement audio de mauvaise qualité. Le studio mettait une énorme pression sur ses développeurs, allant jusqu'à licencier cinq testeurs après qu'un des frères Gotovtsev ait trouvé un bug dans le jeu.

Aujourd'hui, même les anciens membres de Fntastic ne savent pas où se trouvent Eduard et Aisen Gotovtsev, ils ont disparu au lancement de The Day Before en décembre dernier, avant d'annoncer la fermeture du studio via Microsoft Teams... Game Two pense qu'ils sont désormais dans un autre studio développant des jeux mobiles, mais difficile de confirmer l'information.

The Day Before risque bien de marquer l'industrie vidéoludique pendant un long moment, comme Abandoned avant lui. Au moins, Hasan Kahraman et Blue Box Game Studios ont eu la décence de ne pas sortir leur jeu.