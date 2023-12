The Day Before : après un lancement catastrophique, le développeur annonce une terrible nouvelle

Sur le papier, lors de son annonce en 2021, The Day Before avait tout pour séduire. Fntastic promettait un MMO de survie dans un monde post-apocalyptique, à la rencontre entre The Last of Us et The Division. Un titre ambitieux pour un jeune studio fondé en 2015, mais nombreux étaient les joueurs à y croire. Et nombreux étaient ceux aussi qui criaient à l'arnaque.

Juste avant le lancement, Fntastic avait pourtant publié un communiqué se voulant rassurant, mais sans trop revenir sur le jeu en lui-même. The Day Before est sorti le 7 décembre 2023 en Early Access sur Steam et les critiques étaient désastreuses, avec des évaluations « extrêmement négatives ». Le développeur avait simplement communiqué sur l'état des serveurs, sans relever les nombreuses critiques des joueurs, The Day Before n'étant pas un MMO de survie mais un extraction shooter dans des environnements restreints.

Une énorme déception, le titre était pourtant dans les plus ajoutés aux listes de souhaits sur Steam, mais de nombreux joueurs qui ont tenté l'aventure ont affirmé qu'ils s'étaient fait rembourser. Aujourd'hui, Fntastic publie un premier vrai communiqué après le lancement de The Day Before pour annoncer... sa fermeture. Oui, le studio de développement abandonne, il est en crise financière et ne peut assurer la suite des opérations. Voici le communiqué :

Aujourd'hui, nous vous annonçons la fermeture du studio Fntastic. Malheureusement, The Day Before a échoué financièrement et nous manquons de fonds pour continuer. Tous les revenus perçus sont utilisés pour rembourser les dettes envers nos partenaires. Nous avons investi tous nos efforts, ressources et heures de travail dans le développement de The Day Before, qui était notre premier grand jeu. Nous voulions vraiment publier de nouveaux patchs pour révéler tout le potentiel du jeu, mais malheureusement, nous n'avons pas les fonds nécessaires pour continuer le travail. Il est important de noter que nous n'avons pas prélevé d'argent du public pendant le développement de The Day Before ; il n’y a pas eu de précommandes ni de campagnes de financement participatif. Nous avons travaillé sans relâche pendant cinq ans, versant notre sang, notre sueur et nos larmes dans le jeu. Pour le moment, l’avenir de The Day Before et Propnight est inconnu, mais les serveurs resteront opérationnels. Nous nous excusons si nous n'avons pas répondu à vos attentes. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, mais malheureusement, nous avons mal calculé nos capacités. Créer des jeux est une entreprise incroyablement difficile. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous ont soutenus pendant ces années difficiles. Ce fut un voyage fantastique au cours des huit dernières années : 2015 : Ouverture du studio

2017 : Sortie de The Wild Eight

2018 : Sortie de Dead Dozen

2018 : Sortie de Radiant One

2021 : Sortie de Propnight

2023 : Sortie de The Day Before FNTASTIC

Les joueurs soulignent déjà que Fntastic ne parle pas de rembourser les joueurs qui ont acheté leur titre, il faudra se battre avec Steam ou abandonner l'affaire (et ses 38,99 €). Le studio se défend de toute arnaque, il s'est simplement lancé dans un projet top ambitieux sans en avoir les moyens.

Il semble évident que les serveurs de The Day Before ne vont pas rester en ligne bien longtemps, les joueurs peuvent aussi dire adieu aux versions PS5 et Xbox Series X|S. Et même avec des serveurs opérationnels, le titre restera en l'état, loin de la promesse annoncée (et bourré de bugs). Un vrai naufrage qui risque de marquer les joueurs pendant de longues années. Pour une vraie expérience multijoueur, vous pouvez retrouver The Division 2 à partir de 7,62 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.