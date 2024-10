Fntastic (The Day Before) se vautre sur Kickstarter mais annonce encore un nouveau jeu

À moins de vivre dans une grotte, vous connaissez déjà Fntastic, ce studio qui s'est ridiculisé devant le monde entier avec The Day Before, un jeu de survie qui a déçu absolument tout le monde à sa sortie en décembre dernier. Le jeu a été considéré comme une arnaque par les acheteurs, Fntastic a rapidement coupé les serveurs, remboursé les joueurs et... fermé ses portes. Pendant un temps. Le studio a fait son retour le mois dernier avec Escape Factory, un jeu coopératif qui cherchait du financement sur Kickstarter. Une « seconde chance » pour Fntastic, mais le jeu n'a récolté que 2 207 €, bien loin de son objectif.

Après ce nouvel échec, Fntastic va donc définitivement fermer ses portes et sombrer dans l'oubli, comme il aurait sans doute dû le faire dès l'échec de The Day Before. Ça, c'était le plan initial, mais le studio ne lâche définitivement pas l'affaire et veut une troisième chance. Les développeurs annoncent qu'ils mettent de côté Escape Factory pour développer Items, un nouveau jeu d'action et d'horreur prop hunt. Si vous ne connaissez pas le prop hunt, il s'agit d'un mode de jeu permettant de se transformer en un objet du décor et de se cacher au nez et à la barbe des adversaires, un cache-cache vidéoludique en somme. Fntastic avait déjà développé Propnight, qui était... un jeu d'action et d'horreur prop hunt. Sauf que le titre n'est plus disponible sur Steam, au grand dam des joueurs, Propnight a été une victime collatérale de The Day Before, bien que Fntastic avait affirmé que « les serveurs resteront opérationnels ».

Fntastic aurait organisé un sondage et 87,3 % des joueurs interrogés (1 492 personnes au total) seraient prêts à financer un nouveau jeu de prop hunt. Les développeurs vont désormais concevoir une démo jouable d'Items et possiblement lancer une nouvelle campagne Kickstarter pour financer la suite du développement, mais Fntastic annonce surtout qu'il va créer des jeux mobiles en parallèle pour générer des fonds.

Concernant Items, le jeu a déjà son site officiel (vide) et deux modèles 3D de personnages ont été dévoilés. Évidemment, tout le monde est déjà d'accord pour dire que le personnage masqué ressemble beaucoup trop à Frank Stone (voir l'image colorée à droite), le tueur de l'aciérie de The Casting of Frank Stone... Mais ça, ça n'étonnera absolument personne.

Items serait-il enfin le jeu de la rédemption ? Rien n'est moins sûr...