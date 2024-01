The Day Before : toujours pas mort, Fntastic publie encore un communiqué

The Day Before aura animé le mois de décembre 2023 avec son lancement en accès anticipé complètement loupé sur PC. Accusé d'être une arnaque loin des promesses faites par les développeurs, le titre de Fntastic s'est fait descendre par les joueurs et le studio a décidé de fermer ses portes dans la foulée.

Sauf que Fntastic n'est visiblement pas encore prêt à rendre l'âme, il publie aujourd'hui un nouveau communiqué afin de faire la lumière sur « la désinformation qui a émergé sur Internet de la part de supposées sources anonymes ». Le studio rappelle à qui veut bien encore l'écouter qu'il n'a pas arnaqué les joueurs, que tout le monde a été remboursé et que ses relations avec l'éditeur MyTona sont au beau fixe, même s'il précise être un petit studio indépendant... Fntastic se défend également des conditions de travail compliquées, voire abusives, envers les développeurs.

Le développeur accuse également les créateurs de contenu sur Internet d'avoir « créé de faux contenus avec d'énormes titres » dès l'annonce de The Day Before pour attirer les joueurs et descendre le titre avant son lancement, dénonçant globalement « une campagne de haine » envers un jeu en Early Access après sa sortie. Il va même jusqu'à affirmer que plusieurs joueurs demandent le retour de The Day Before, le jeu se revendant plus de 200 $ sur le marché noir.

Bon, la plupart des joueurs qui ont été déçus de The Day Before ne décollèrent pas, s'étonnant de voir Fntastic publier un communiqué alors qu'il a normalement fermé il y a plus d'un mois. L'affaire va sans doute se poursuivre encore en 2024...

