The Day Before n'a jamais été un MMO, un ancien développeur dénonce l'arnaque de Fntastic

Le 7 décembre dernier, Fntastic lançait en Early Access The Day Before, un titre attendu depuis plusieurs années et qui se présentait comme un MMO post-pandémique avec une ambiance rappelant The Division et The Last of Us. Un titre plein de belles promesses, mais au lancement, les joueurs ont vite déchantés.

The Day Before était finalement un extraction shooter, un simple jeu de tir coopératif loin de la promesse du MMO et surtout bourré de bugs. Quelques jours après le lancement, Fntastic a annoncé sa fermeture, abandonnant les joueurs et le jeu. Heureusement, l'éditeur MyTona s'est arrangé avec Steam pour que tous les joueurs puissent se faire rembourser, qu'importe s'ils ont joué plus de deux heures, mais le mal est fait : The Day Before est désormais l'arnaque de la décennie pour des milliers de joueurs.

Mais comment le titre est passé de MMO le plus attendu par les amateurs de jeux de survie à une telle arnaque ? Eh bien d'après un ancien employé de Fntastic, c'était couru d'avance. Interrogé anonymement par DualShockers, il affirme que The Day Before n'a jamais été développé comme un jeu massivement multijoueur :

Je ne l'ai jamais vu comme un projet de MMO. Personne dans l'équipe ne sait pourquoi ils ont dit que c'était un MMO. Ça a toujours été un jeu de tir à la troisième personne avec des mécaniques de coopération. Aucune mécanique que RPG n'a été implémentée - rajouter des compétences était une idée, elles étaient à l'étape de prototype, mais rien de plus.

Cela souligne bien des problèmes de communication envers les joueurs, mais également en interne. Le développeur anonyme évoque notamment les fondateurs de Fntastic, Eduard et Aisen Gotovtsev :

Personne ne peut expliquer ça. Peut-être que les CEO savaient des choses qu'ils ne nous ont pas dites. Techniquement parlant, il n'y avait aucune mécanique de RPG implémentée. Il n'y avait aucune manière de mettre plein de gens dans un monde, ou de rendre le monde plus grand. Depuis le départ, l'idée était que les serveurs auraient moins de 100 personnes - ce n'est pas un MMO. Pas de clans, pas de raids, des hubs fermés. C'était comme ça depuis plus de deux ans. Beaucoup de bonnes idées de notre équipe ont été ignorées parce qu'Eduard et Aisen ne les approuvaient pas. Comme le chat vocal. Quiconque se plaignait trop était expulsé de l'équipe. Beaucoup d’idées stupides ont été mises en œuvre, supprimées et réappliquées parce que les frères pensaient qu’ils savaient mieux que nous ce que les gens voulaient. Une énorme quantité de temps et de travail a été perdue car il fallait faire et refaire des choses. Si vous n'êtes pas d'accord avec les opinions des fondateurs, même si cela semble évident, vous risquez d'être licencié. Lorsqu'il s'agissait de conflits houleux, les contrats étaient généralement résiliés. Les employés évitaient souvent les conflits directs avec eux parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi.

Le développeur explique par ailleurs que The Day Before avait à l'origine été pensé comme un mélange de Rust, DayZ et Escape from Tarkov, soit deux jeux de survie multijoueur et un extraction shooter. Ce qui aurait pu être intéressant, si le titre avait été conçu de manière intelligente, sans discorde en interne et en étant clair avec les joueurs dès le départ. Mais le problème semble bien venir des CEO de Fntastic, qui ont annoncé la fermeture du studio à leurs employés en indiquant que le jeu était un échec commercial, sans rien rajouter.

Par ailleurs, le développeur anonyme confirme une information qui a fuité en ligne : The Day Before s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires, mais environ 90 000 se sont déjà fait rembourser. Un second chiffre qui va sans doute continuer de grimper, mais pas le premier, le jeu n'étant plus disponible à l'achat sur Steam. Certains joueurs imaginent que MyTona aurait fait fermer Fntastic pour récupérer l'argent, mais le développeur anonyme pense qu'il n'a pas touché un centime sur les ventes.

The Day Before, c'est donc déjà de l'histoire ancienne, mais les joueurs vont s'en souvenir (et s'en moquer) pendant encore longtemps.