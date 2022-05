The Day Before : le MMO de survie repoussé à 2023 !

MyTona et Fntastic font saliver les joueurs depuis le début d'année dernière avec The Day Before, un jeu de survie massivement multijoueur fortement inspiré par The Division et The Last of Us. Le titre devait arriver le 21 juin prochain sur ordinateurs, mais il faudra finalement patienter encore de longs mois.

Dans un communiqué partagé par IGN, les développeurs annoncent que la date de sortie de The Day Before est désormais fixée au 1er mars 2023 sur PC. Fntastic explique que son jeu est très attendu, des millions de joueurs l'ont déjà ajouté dans leurs listes de souhaits sur Steam, mais il a pris la décision de porter The Day Before sur l'Unreal Engine 5, un moteur plus adapté aux jeux en monde ouvert.

Il faudra donc attendre jusqu'à l'année prochaine pour découvrir The Day Before sur PC. Pour rappel, des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S sont également prévues, et elles arriveront après la version PC. Vous pouvez retrouver Tom Clancy's The Division 2 à 26,99 € sur Gamesplanet.

