Abandoned n'existerait pas et Hasan Kahraman serait un escroc, d'après GameSpot

Vous connaissez Abandoned, ce survival-horror développé par Blue Box Game Studios, un curieux studio néerlandais fondé par Hasan Kahraman. Le titre avait été dévoilé via le blog PlayStation (où il suffit de payer pour apparaître) et les joueurs y avaient vu de possibles liens avec Hideo Kojima (Metal Gear) et la franchise Silent Hill.

Mais depuis, c'est une succession de désillusions pour les fans, avec une Realtime Experience ratée : une application vide, ne comprenant qu'un teaser de quelques secondes, nous attendons toujours la première vraie bande-annonce et la démo, qui sera en fait un Prologue payant servant à financer le développement d'Abandoned. Mais finalement, il vaut mieux arrêter d'attendre.

GameSpot vient en effet de publier un long article, réalisé suite à des retours de fans apparemment présents dans un groupe de discussion privé avec Hasan Kahraman. Et c'est assez effarant, les joueurs parlent d'un groupe devenu de plus en plus toxique, où le fondateur de Blue Box Game Studios partagerait des médias d'Abandoned, annonçant qu'il s'agissait de fakes pour tester leur loyauté. Les membres décrivent Hasan comme une personne changeant rapidement de personnalité, pouvant s'énerver violemment s'il est critiqué et revenir s'excuser juste après. Il est également fait mention de partenaires escroqués, dont une artiste avec laquelle Hasan entretenait une relation intime et qui devait réaliser l'artwork du Trophée Platine du jeu : le fondateur lui aurait promis en mars dernier de lui rendre visite d'ici deux mois lorsqu'il serait libre (donc quand le développement du Prologue serait terminé), mais cela n'aurait rien donné, et l'artiste n'aurait désormais plus de nouvelles. Hasan aurait également contacté un fan aux États-Unis, promettant de le payer 1 500 $ pour stocker des copies physiques d'Abandoned en vue d'un voyage outre-Atlantique, mais cela n'aurait rien donné non plus. Comble de la toxicité, les membres du groupe privé évoquent une soirée où l'un d'eux, âgé de 12 ans, aurait invité un autre à se suicider pendant un appel vocal sur PlayStation Party, et Hasan n'aurait pas réagi. D'ailleurs, il passerait davantage de temps à jouer à Rainbow Six Siege et à écouter les fans le mettre sur un piédestal qu'à développer son Prologue tant attendu. Mais ces membres auraient longtemps hésité à s'exprimer, la faute à un accord de non-divulgation signé en rejoignant le groupe, un contrat rédigé de manière très amatrice et avec des fautes, comme peut en faire Hasan dans ses communiqués.

Du côté du jeu en lui-même, c'est le même bazar. Abandoned n'existerait pas, Hasan Kahraman attendrait de publier le Prologue pour avoir de l'argent et commencer à produire le survival-horror, passé par plusieurs concepts : un homme perdu dans une forêt contre une secte, un jeu d'action et d'espionnage à la Metal Gear Solid, un jeu d'action avec des vampires un peu trop inspiré de Resident Evil, puis un retour à la première idée... Des images fuitent régulièrement, impossible de savoir s'il s'agit de vrais visuels ou de montages créés par Hasan, avec par exemple une image arborant un logo Silent Hill 5. Le fondateur du studio suivrait alors la même routine : il crierait au fake publiquement, puis partirait à la recherche du membre du groupe privé à l'origine du leak, le virerait et admettrait aux autres que l'image était réelle. Les fans du groupe parlent désormais du jeu sous le nom de Wallbandoned, car Hasan ne partage presque que des images de murs.

Jeu fantôme, concepteur au comportement toxique et douteux, Abandoned ne fait parler de lui qu'en mal depuis des mois, autant le mettre de côté jusqu'à avoir du concret : ce ne sera sans doute pas du gameplay, mais la triste vérité derrière Blue Box Game Studios, déjà connu pour ses jeux annulés... GameStop précise pour finir que PlayStation n'a pas répondu à ses sollicitations, tandis que Hasan a refusé de commenter quoi que ce soit. Si vous voulez un survival-horror sur PS5, Tormented Souls est vendu 29,99 € à la Fnac.