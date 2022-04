Abandoned : tweets supprimés, Prologue payant, Hasan Kahraman livre sa première interview

Les joueurs ne pensent déjà presque plus à Abandoned, le survival-horror de Blue Box Game Studios, un studio énigmatique mené par le non moins mystérieux Hasan Kahraman. Outre les rumeurs et détails tirés par les cheveux reliant le studio à Hideo Kojima et Silent Hill, il faut bien admettre que l'équipe galère à communiquer correctement autour du jeu, et elle en souffre.

Mais ces derniers jours, Blue Box Game Studios a encore fait parler de lui en supprimant d'anciens tweets, qui parlaient du développement d'Abandoned et des futures mises à jour de sa Realtime Experience, visant à promouvoir le jeu via une application sur PS5. Une erreur, d'après Hasan Kahraman, qui s'est longuement entretenu avec IGN. Dans cette première vraie interview pour le développeur, il explique qu'il a supprimé ces tweets, car ils ne reflétaient plus la réalité d'Abandoned, toujours en cours de création et donc en évolution. Mais cela n'a fait que rajouter de l'huile sur le feu et Hasan le regrette.

Le patron de Blue Box Game Studios est également revenu sur le Prologue d'Abandoned, qui ne sera pas une simple démo, mais un jeu en stand-alone payant, qui proposera environ deux heures de gameplay pour mieux comprendre le concept de ce survival-horror atypique. Oui, il faudra donc passer à la caisse pour jouer au Prologue, mais Hasan rassure en affirmant que le prix sera en adéquation avec la durée de vie et l'argent récolté servira à continuer le développeur d'Abandoned.

Et pourquoi n'avons nous encore rien vu de ce titre ? Pour rappel, la courte séquence présentée il y a maintenant un an était un concept qui ne représente même pas la réalité du jeu. Eh bien, Hasan Kahraman précise qu'il n'est pas un studio AAA, sans supérieur pour lui dire quoi faire, et il est un peu effrayé. Le développement se poursuit, mais il est tiraillé entre l'envie de montrer le processus de création d'Abandoned et son évolution ou garder la surprise pour une vraie présentation en bonne et due forme. Visiblement, il reste sur cette seconde option, pour le moment.

Vous l'aurez compris, Blue Box Game Studios et Hasan Kahraman continuent de passer davantage de temps à expliquer leurs erreurs qu'à parler réellement d'Abandoned, qui ne semble pas sur le point d'arriver sur nos PlayStation 5. En attendant, d'autres survival-horror sont déjà disponibles sur le PlayStation Store, et vous pouvez retrouver des cartes PSN prépayées sur Amazon.