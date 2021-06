Abandoned : indices et autres théories sur la piste d'Hideo Kojima et Silent Hill, la Toile s'enflamme

Vous vous souvenez d'Abandoned, cet étrange jeu horrifique en vue à la première personne annoncé par un studio totalement inconnu au bataillon, situé aux Pays-Bas et fondé le 12 août 2015, et ce en exclusivité sur PS5 ? Lors de sa révélation en avril dernier, Blue Box Game Studios a dû nier tout lien avec Hideo Kojima. En effet, certains fans hardcore de la communauté ont de suite pensé au créateur japonais, qui avait utilisé ce motif du faux studio avec Moby Dick Studio et son CEO « Joakim Mogren » avant la révélation de MGS V: The Phantom Pain, ou bien pour le projet annulé Silent Hills avec la démo jouable P.T. de 7780s Studio. Même après un démenti, certains ont continué d'y croire et pourraient bien avoir raison tant les derniers éléments relevés et notamment listés sur le forum Reddit TheBlueBoxConspiracy sont plus que suspects une fois recoupés entre eux. Voyons ensemble ce qu'il en est, mais un conseil, préparez de l'aspirine !

Pour commencer et poser le contexte, Blue Box Game Studios devait révéler un premier trailer de gameplay ce dimanche 20 juin, qui aura l'étonnant traitement de bénéficier d'une application PS5 pour le voir tourner en temps réel sur la console, ainsi que les suivants, un procédé des plus atypiques surtout avec les moyens limités d'un studio indépendant. Cette date est ensuite passée au 22 juin, le message promettant alors une démo de gameplay cet été ainsi qu'une date de sortie. C'est en début de semaine que tout s'est corsé avec la diffusion de ce tweet :

Guess the name:



Abandoned = (First letter S, Last letter L). Reveal closing in... #PS5 #Exclusive — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 15, 2021

Les joueurs ont immédiatement vu là les initiales de « Silent Hill », dont les rumeurs d'un ou plusieurs jeux en développement sont persistantes, qui serait donc le véritable intitulé d'Abandoned. Car, oui, ce n'était qu'un nom de code pour le projet et rien de ce que nous avions vu ne représentait réellement ce qu'est le jeu... Vous avez dit étrange ? Un internaute a justement relevé ce détail, se demandant comment en seulement 8 semaines le véritable jeu a pu être créé par une petite équipe, ce à quoi le studio a répondu que plus de 50 personnes travaillent actuellement dessus, dont des studios de sous-traitance et des développeurs freelances. Soit, mais cela reste tout de même bizarre.

In april we announced the game being in development for PS5. None of the images we have shown are from the actual game as it was early in development. Abandoned is a development codename. The actual title name will be announced later. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 17, 2021

There are in total 50+ people working on this title! Including us internally, outsourcing studios and freelancers! We are really excited and can't wait to finally show off the game! — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 18, 2021

En plus de ça, la chaîne YouTube officielle du studio créée le 20 janvier 2015, et n'ayant aucun contenu, arbore en bannière des collines (hills en anglais) embrumées... Le studio n'a pas tardé à réagir en clamant à nouveau n'avoir aucun lien avec Konami, Hideo Kojima ni Silent Hill, mais alors pourquoi ce teasing dont les réactions étaient pourtant prévisibles ?

We wanted to set things straight. We have no relations with Konami. Silent Hill is owned by Konami. We do not have any relations with Hideo Kojima. It was never our intention to tease the name as Silent Hill. We sincerely apologize for this. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 15, 2021

Dernière bizarrerie en date, le nom du studio aurait une signification cachée qui devrait nous être révélée dans les prochaines heures. Un lien avec l'appareil appelé Blue Box servant à frauder les dispositifs de télécommunication ? Ou toute autre chose ?

Company fact:

BLUE doesn't refer to the color, it refers to something else.



Can you guess it? — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 17, 2021

Il avait aussi été relevé que dans la vidéo d'annonce du projet, les lettres « P » et « T » de l'inscription « kill the trespasser » étaient cachées par l'arbre, pouvant faire référence à P.T..

Enfin, parmi les détails concernant purement le gameplay d'Abandoned, le studio a glissé l'expression « Snowflakes of blood », à traduire par « flocons de neige de sang », ce que montrait justement un teaser pour la conférence PlayStation de la gamescom 2014 où a été révélé P.T., sauf que ça ne le concernait pas. Non, il s'agit ici d'une référence à Until Dawn de Supermassive Games, dont la rumeur déjà évoquée plus haut voulait qu'il ait été approché pour travailler sur... Silent Hill.

Some gameplay facts to look forward to:



☑️next gen graphics

☑️4k60

☑️No HUD, manual ammo check, taking care of wounds

☑️realistic cinematic survival

☑️Snowflakes of blood



Gameplay reveal closing in... #Abandoned #PS5 #TrailersApp — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 16, 2021

Hasan Kahraman et le passé de Blue Box





À en croire le PlayStation Blog lors de l'annonce d'Abandoned, le directeur du jeu se nomme Hasan Kahraman. Jusque là, rien d'anormal nous direz-vous. Sauf qu'un petit tour sur Google Traduction nous montre que le nom turc de ce monsieur serait la traduction d'Hideo en japonais ! Dans le genre coïncidence, cela semble presque trop gros pour être vrai.

Les internautes ont également fouillé dans son profil PSN certifié, qui a pour pseudonyme SneakyWarriorr. Parmi la longue liste de jeux auxquels il a touché ces sept dernières années, il y en a un qui... n'existe tout simplement pas officiellement sur les consoles PlayStation, répondant au nom de Demon Blood. Le plus curieux, c'est que l'inscription sur la vignette de ce jeu indique « Siren Head ». Une rumeur voulait d'ailleurs que d'anciens développeurs de Forbidden Siren soient à l'œuvre sur le prochain Silent Hill. Il a également été relevé que le nombre de Trophées de l'intéressé « 1238 » ferait référence à la publicité japonaise de Silent Hill 4 disponible sur une chaîne YouTube belge spécialisée dans les jeux rétro. Un peu gros, mais pourquoi pas, surtout qu'il semble maintenir ce nombre depuis un moment.

Autre titre dans sa liste de jeux PlayStation et qui nous mène ensuite sur Steam, The Haunting: Blood Water Curse (EARLY ACCESS), dont il est développeur et qui s'inspire de Fatal Frame. Blue Box Game Studios semble également avoir œuvré sur un projet appelé Rewind: Voices Of The Past en 2015, la page Twitter étant la même bien que les messages mentionnant ce titre aient depuis été supprimés. Et voici le message en date du 12 septembre 2015 concernant ce projet :

Les premiers followers de Rewind: Voices Of The Past connaissent peut-être l'ancien concept du jeu lorsqu'il s'agissait d'un jeu d'exploration à la première personne. Depuis que Rewind: Voices Of The Past a été confronté à un nouveau concept AAA raffiné, nous avons décidé de publier l'ancienne version en tant que jeu individuel nommé The Lost Tape. Les informations que vous voyez ici sont donc la version la plus récente.

Et justement, The Lost Tapes est le nom d'un album d'OST de Metal Gear Solid V sorti en 2016. Le Kickstarter du jeu a lui bien échoué avec seulement 8 contributeurs... Pourrait-il s'agir d'une mise en scène ? Notez aussi qu'il a sorti un jeu mobile qui n'est plus trouvable que sur des sites proposant des .apk et qui se nomme The Whisperer: A paranormal Investigation Game, sorti fin 2018 et dont le logo ressemble aux empreintes de main de Death Stranding. Juste pour la forme, il a aussi été relevé qu'un développeur s'appelant lui aussi Hasan Kahraman (rien ne dit qu'il s'agit de la même personne) est à l'origine de divers jeux mobiles sur l'App Store, dont un certain Go Fit XL qui parle de « Personal Training ( PT ) Programs ».

D'autres petits éléments sont aussi à prendre en compte. Premièrement, le logo de Blue Box Game Studios est assez ressemblant à celui des PlayStation Studio. Ensuite, l'heure où les tweets du studio ont été postés a été scrutée et, étrangement pour un studio situé aux Pays-Bas, ils sont souvent envoyés en pleine nuit puis dans la matinée (heure française). Avec le décalage horaire, cela pourrait coller avec des envois depuis le Japon, c'est ce que certains pensent en tout cas. Leyde (Leiden), la ville où sont apparemment situés ses bureaux est celle où Johan Huizinga a enseigné durant une partie de sa carrière. Si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a écrit le livre Homo Ludens en 1938. Oui, le nom de la mascotte de Kojima Productions vient de là.

Tous les liens pouvant être faits sont assez étranges il faut bien l'avouer, mais notons tout de même que le compte Steam de SneakyWarriorr a été créé le 13 décembre 2006 et il a posté régulièrement des messages sur les projets auxquels il est rattaché. De plus, le studio est bien enregistré à la chambre de commerce des Pays-Bas. Pour autant, même dans le cas où Hasan Kahraman et Blue Box Game Studios n'auraient pas été montés de toute pièce par Hideo Kojima pour l'un de ses teasing farfelus et bien ficelés, ce dernier peut les avoir utilisés dans ce but pour brouiller les pistes.

D'ailleurs, Kojima Productions a recruté en février 2017 un spécialiste en ARG (Alternate Reality Game), ce qu'est peut-être en train d'effectuer le studio avec Abandoned.

L'implication de Geoff Keighley





Vous le savez autant que nous, Geoff Keighley est assez proche d'Hideo Kojima et ne manque jamais une occasion de le mettre en avant dans ses shows, comme encore récemment avec l'annonce de Death Stranding: Director's Cut lors du Kickoff Live! dans le cadre du Summer Game Fest. Le créateur y a d'ailleurs très vaguement évoqué ses projets pour l'avenir juste avant la diffusion d'un teaser assez absurde. Certains voient aussi dans ce dernier un lien avec notre affaire du jour, car Sam renverse un carton de couleur « marron » (plutôt beige, mais soit) duquel tombent des oranges, ce qui ne laisserait alors qu'une boîte... bleue (le mélange du bleu et de l'orange donne du marron) ou Blue Box en anglais. Oui, ça peut paraître tiré par les cheveux, mais la vidéo est tellement barrée et ne montre en rien le contenu de ce Director's Cut que cela pourrait coller.

Pour en revenir à Geoff Keighley, il a dévoilé de but en blanc ce jeudi lors d'une session de questions-réponses en vidéos que Blue Box Game Studios l'a contacté pour parler d'Abandoned. Après tout, pourquoi pas, mais sur ResetEra, l'intéressé a carrément montré le screen du message qu'il a reçu le 11 mai dernier sur Twitter. Oui, c'est assez étonnant qu'il ait eu le réflexe de prendre une telle capture d'écran avant même de répondre, sauf s'il était prévu de la diffuser ultérieurement sur la Toile comme il l'a fait, et ce dans le cadre d'un teasing...

Q: #AskGeoff hey Geoff wtf is happening with @BBGameStudios ? Can you talk about the game or the team ? Their previous… https://t.co/Vd7zqp1x2J…

- @Light01C



A: pic.twitter.com/8ledjbtiA6 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 17, 2021

À n'en pas douter, les prochains jours risquent d'être fort intéressants et même si le fin mot de l'histoire n'a aucun lien avec Hideo Kojima, nous nous souviendrons un moment de la manière donc Abandoned aura fait parler de lui. Désormais, vous avez la plupart des éléments en mains pour en tirer vos propres conclusions.

