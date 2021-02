RUMEUR sur Silent Hill : Bloober Team et un studio japonais développeraient deux jeux pour Konami

Les rumeurs d'un retour de la franchise Silent Hill vont bon train depuis plusieurs mois, et d'après d'anciens bruits de couloirs, il se pourrait que l'éditeur japonais veuille proposer une vraie suite à la licence, ainsi qu'un reboot, orchestré par la Team Silent (derrière les quatre premiers opus).

Et depuis un petit moment, la Toile s'agite. Bloober Team, qui vient de lancer The Medium, a annoncé qu'il travaillait sur un jeu d'horreur d'une licence connue, avec un célèbre éditeur. Il explique à GamesIndustry.biz :

Nous travaillons depuis plus d'un an sur un autre projet de jeu, une autre licence horrifique, et nous le faisons avec un éditeur de jeux très célèbre. Je ne peux pas vous dire qui. Je ne peux pas vous dire quel est le projet, mais je suis presque sûr que lorsque les gens se rendront compte que nous travaillons dessus, ils seront très excités.

Le studio polonais affirme d'ailleurs vouloir davantage s'orienter vers le thriller plutôt que le survival-horror, citant notamment Resident Evil Village, Hellblade ou encore The Last of Us, avec davantage d'action. Quelques jours plus tôt, c'est le compositeur Akira Yamaoka qui affirmait travailler sur un jeu d'horreur, avec un studio inconnu, et qui serait dévoilé cet été, avant que l'entretien ne soit retiré. Le Japonais est pour rappel derrière les bandes originales de The Medium, mais aussi de celles des Silent Hill.

Cependant, VGC indique, selon ses sources généralement fiables, que Konami aurait confié le développement d'un jeu Silent Hill à un développeur japonais important, et le projet serait dévoilé cet été. Serait-ce, comme le veut la rumeur, Kojima Productions ? Eh bien non, du moins pas d'après Andy Robinson, journaliste chez VGC, qui explique que Konami pourrait bien préparer deux jeux Silent Hill : un premier développé par Bloober Team, et un second par ce mystérieux studio nippon. Les joueurs imaginent déjà qu'il puisse s'agir de SIE Japan Studio ! D'autres espèrent voir le nom de Tango Gameworks, un studio fondé par Shinji Mikami, papa des Resident Evil (concurrent majeur des Silent Hill à l'époque), mais qui appartient à ZeniMax (et donc à Microsoft) et qui est bien occupé sur Ghostwire: Tokyo.

Chose intéressante, Keiichiro Toyama directeur du premier Silent Hill, membre majeur de la Team Silent, a conçu la franchise Siren pour SIE Japan Studio, qu'il a quitté l'année dernière pour fonder Bokeh Games, et il développe actuellement un jeu d'horreur de son côté. Si tout cela est vrai, il semblerait donc que Keiichiro Toyama ne soit pas de la partie, de quoi décevoir un peu les fans.

Par ailleurs, VGC confirme de son côté que Konami a bien approché Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology) pour développer un jeu Silent Hill, mais le projet n'était pas concluant et n'est plus d'actualité. Quoi qu'il en soit, la licence passionne encore et toujours les fans, il ne reste plus qu'à attendre cet été pour savoir si tout cela est correct. En attendant, vous pouvez retrouver Silent Hill: le moteur de la terreur à 18 € sur Amazon.