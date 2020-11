RUMEUR sur Silent Hills : le retour du jeu sur PS5, avec Kojima aux commandes, de nouveau évoqué

Bien que le projet soit considéré comme annulé depuis pas moins de cinq ans maintenant, nous avons souvent le droit à différentes rumeurs autour de Silent Hills. Le projet de Kojima qui devait sauver la licence Silent Hill d'une lente descente aux enfers n'a finalement vu le jour, mais semble prévoir un retour en fanfare du côté de la PlayStation 5 selon les dernières rumeurs qui circulent sur la Toile actuellement.

Le youtubeur Moore's Law is Dead, qui est déjà à l'origine d'une rumeur concernant un remake de Metal Gear Solid sur PlayStation 5 avec Bluepoint Games aux commandes, nous informe que Sony profiterait des liens tissés avec Kojima à l'occasion du développement de Death Stranding pour frapper un grand coup. Dans son dernier podcast, il déclare qu'il peut presque confirmer que Silent Hills est en développement par Kojima Productions pour PlayStation 5.

Il ajoute également que le projet devrait être dévoilé en fin d'année à l'occasion des Game Awards 2020. Bien qu'il ait déjà fait ses preuves par le passé, il est impossible de certifier que les déclarations de Moore's Law is Dead vont se confirmer dans un avenir plus ou moins proche. Rappelons que la cérémonie de récompenses qu'il cite comme occasion pour dévoiler le jeu aura lieu le 11 décembre, il ne nous reste plus longtemps à attendre pour y voir plus clair sur le sujet...

En attendant de savoir quel sera le prochain projet de Kojima, vous pouvez toujours prendre part à son dernier voyage énigmatique en parcourant l'aventure offerte par Death Stranding, disponible à 69,90 € à la Fnac.