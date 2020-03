RUMEUR sur Silent Hill : la Team Silent reformée pour un reboot, Sony rabibocherait Konami et Kojima pour un jeu narratif

Dans les années 90, deux licences horrifiques ont fait trembler les joueurs : Resident Evil et Silent Hill, respectivement développées par Capcom et Konami. La première a perduré au fil des ans, et malgré un gameplay qui s'est orienté vers l'action, elle fait encore parler d'elle aujourd'hui, le remake de Resident Evil 3 étant très attendu par les fans. Concernant la seconde, elle est oubliée depuis Silent Hill: Downpour en 2012.

Certes, il y a eu P.T., teaser jouable d'un Silent Hills annulé, qui devait être développé par Hideo Kojima et Guillermo del Toro, mais depuis quelques semaines, les rumeurs vont bon train concernant le retour de la franchise. Deux titres seraient en développement, un soft reboot et un jeu narratif. Tout récemment, Rely on Horror a reparlé de ces jeux, citant des sources anonymes, indiquant notamment que Masahiro Ito serait de la partie. Pour rappel, c'est lui qui a créé les monstres des premiers jeux avec la Team Silent, mais ce ne serait pas le seul à revenir sur la franchise pour le premier projet. Le directeur Keiichiro Toyama et le compositeur Akira Yamaoka travailleraient également sur ce Silent Hill, un reboot qui serait développé depuis un an par SIE Japan Studio (Siren) et qui pourrait ainsi être exclusif à la PlayStation 4.

Concernant le second projet, il serait développé par Kojima Productions ! Eh oui, Sony s'efforcerait d'améliorer les relations entre Hideo Kojima et Konami et ainsi faire revivre Silent Hills, qui serait jouable sur PS5 avec le prochain PlayStation VR. Le titre serait bien un jeu narratif, comme ceux de Telltale Games ou Supermassive Games, Aesthetic Gamer affirmant que ce dernier studio avait d'abord été approché par Konami, sans réussir à décrocher le contrat de développement. Cependant, à l'heure actuelle, aucun accord entre Konami et Kojima Productions ne serait signé, malgré la volonté de l'éditeur de laisser « une totale liberté créative » au développeur de Death Stranding. Par ailleurs, Konami détiendrait toujours les droits de la licence Silent Hill, Sony n'étant là que pour rabibocher les deux autres studios, et gagner une exclusivité (temporaire ?) au passage.

Comme toujours, les pincettes sont de mises, mais il n'y a jamais de fumée sans feu, et Konami avait réagi aux premières rumeurs en éludant le sujet, ce qui est souvent bon signe.