Abandoned : Blue Box Game Studios menacé de mort, l'équipe va porter plainte

Blue Box Game Studios est pour rappel un studio bien mystérieux, basé aux Pays-Bas et développant actuellement Abandoned, un jeu de survie horrifique. À cause d'une communication hasardeuse, certains internautes sont persuadés qu'il s'agit d'une ruse de Hideo Kojima pour teaser un jeu Silent Hill, mais les développeurs ont plusieurs fois affirmé qu'il n'en était rien.

Mais Blue Box Game Studios galère avec Abandoned, lançant une application sans contenu sur PlayStation 5 et promettant une première vraie bande-annonce peu après la gamescom 2021... c'était en août dernier. Depuis, le studio travaille sans doute d'arrache-pied, mais il prend la parole cette fois pour pointer le comportement de certains internautes. Blue Box Game Studios explique dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux que ces derniers jours ont été particulièrement difficiles pour l'équipe, qui reçoit des menaces de mort depuis plusieurs mois. Une affaire grave qui touche les développeurs, leurs familles et leurs partenaires, mais Blue Box Game Studios ne va pas se laisser faire et va fournir aux autorités compétentes les adresses IP et autres informations pour punir les coupables.

Blue Box Game Studios admet qu'il est parfaitement conscient de la situation entourant Abandoned et de la frustration des joueurs, mais cela n'explique et n'excuse en rien les menaces. Le studio travaille activement sur le jeu et va désormais partager des informations plus régulièrement sur son site officiel pour tenir aux courants les fans de l'avancée du développement. De quoi un peu calmer les ardeurs de certains, sauf ceux toujours persuadés qu'il s'agit de Kojima planchant sur Silent Hill... Abandoned est pour rappel attendu exclusivement sur PS5, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

