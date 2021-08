Abandoned : Hasan Kahraman est « déprimé » par le lancement catastrophique de son application PS5

Abandoned, mythe ou réalité ? Les joueurs commencent à douter, il faut dire que Blue Box Game Studios s'amuse à titiller la curiosité des fans en laissant de faux indices un peu partout. Depuis l'annonce de ce FPS/Survival exclusif à la PS5, les joueurs y voient un lien avec Hideo Kojima et des références avec Silent Hill.

La Realtime Experience au lancement complètement raté n'a pas arrangé l'affaire, pourtant, derrière Blue Box Game Studios se cachent des hommes et des femmes qui galèrent, à l'instar du fondateur Hasan Kahraman. Dans un entretien accordé à NME, le concepteur d'Abandoned revient sur ces derniers mois difficiles et en dit un peu plus sur son titre. Il s'agira donc d'un jeu de survie à la première personne réaliste, avec des mécaniques de gameplay qu'il garde encore secret, mais il prend pour exemple la visée du héros qui bouge beaucoup après un effort ou des dégâts reçus, la motion capture a intégralement été assurée par son studio et le jeu ne sera pas en monde ouvert, mais bien une aventure linéaire, la faute à des graphismes trop avancés.

Mais alors, Abandoned est-il en lien avec Hideo Kojima et Silent Hill ? « Non, vraiment pas » affirme Hasan, qui indique d'ailleurs qu'Abandoned ne sera pas aussi horrifique que la franchise de Konami. Mais dans sa communication, Blue Box Game Studios a fait des erreurs, et le concepteur japonais derrière les Metal Gear n'a pas aidé, involontairement. Hideo Kojima a plusieurs fois récemment tweeté sur l'avancée du montage d'une bande-annonce de lancement, et des fans obstinés y ont vu un lien avec Abandoned, alors qu'il suffit de suivre un peu l'actualité pour savoir que le Japonais s'occupe de la vidéo de Death Stranding: Director's Cut, attendu le mois prochain sur PS5. Norman Reedus n'a pas non plus aidé en partageant une vidéo de lui avec Robbie the Rabbit de Silent Hill 3, un simple délire artistique comme l'acteur en fait souvent, mais les fans y ont vu du teasing encore une fois.

Autre erreur de communication, un tweet de Blue Box Game Studios montrant un personnage portant un cache-œil et un texte flouté. Bien évidemment, les fans y ont vu un lien avec Snake, héros des Metal Gear. Hasan se défend et affirme qu'il ne s'agit pas d'un modèle acheté dans une banque d'images, mais bien un personnage numérique inédit créé avec le MetaHuman Creator d'Epic Games. D'ailleurs, il n'est pas chauve, il a des cheveux et de la barbe, mais le flou n'aide pas à s'en rendre compte. Mais surtout, Hasan ne pensait pas rajouter de l'huile sur le feu avec cette image :

Le cache-œil. Tout le monde a immédiatement fait le lien avec Solid Snake. Mais je me disais, « si les gens pensent que c'est Silent Hill, cela n'aura aucun sens de faire le lien avec Snake ».

Mais oui, quel lien peut-il y avoir entre Silent Hill, franchise de Konami dont le dernier épisode était développé par Hideo Kojima avant son annulation, et Solid Snake, personnage de Metal Gear, franchise de Konami et conçue par Hideo Kojima ? Mystère. Comme si cela ne suffisait pas, des internautes ont fouillé dans le passé de Blue Box Game Studios, un petit studio néerlandais qui a commencé le développement de nombreux jeux horrifiques avant de les abandonner ou de les confier à d'autres obscurs studios, sans résultats non plus. Rewind, The Lost Tape, The Whisperer, Unseen Faces, Tales of the Six Swords, The Haunting, des jeux annulés ou sortis, mais retirés des boutiques. D'ailleurs, ce dernier jeu a été confié à CreateQ Interactive, studio inconnu au bataillon, mais des internautes ont découvert le site de CreateQ, entreprise néerlandaise (comme Blue Box) de « développement et production de solutions matérielles et logicielles créatives et intelligentes pour l'environnement de vente au détail ». Le site n'a rien publié depuis 2017, mais affiche quand même un message en bas de page pour préciser qu'il n'a « aucun lien avec Createq Interactive, Blue Box Game Studios, Kojima, le jeu The Haunting et Silent Hills ». D'ailleurs, le site arbore un visuel avec un personnage virtuel ressemblant fortement à Astro, mascotte de PlayStation. Autant d'arguments qui sèment le trouble et qui laissent penser que Blue Box Game Studios est une escroquerie, mais ça, ça chagrine Hasan :

Les membres de l'équipe de Blue Box, ainsi que les indépendants avec lesquels nous travaillons, ne se sentent pas à l'aise de montrer leur visage en ce moment. Ce n'est pas amusant d'être étiqueté comme un escroc, n'est-ce pas ? Donc, oui, c'est la raison pour laquelle les gens ne se sentent pas à l'aise en ce moment de montrer leur visage ou même d'annoncer publiquement qu'ils sont impliqués dans Abandoned. Je suis vraiment déprimé en ce moment. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger. Ce qui me dérange le plus, c'est que les gens nous qualifient d'escrocs. C'est la grande chose qui me fait vraiment, vraiment mal. Parce que ce n'est pas du tout mon intention, vous savez ?

Récemment, c'est la Realtime Experience lancée la semaine dernière qui a achevé Hasan Kahraman. Il l'avoue, « ça a été un vrai gros désastre, les gens étaient très déçus ». Depuis des mois, son studio tease l'arrivée de cette application pour PS5 qui permettra à Blue Box de faire la promotion d'Abandoned petit à petit, mais après déjà un report de plusieurs semaines, l'application a buggué le soir du lancement, pour au final ne montrer d'une vidéo de quelques secondes déjà postées sur les réseaux sociaux. Hasan revient sur cet échec et en explique les raisons :

Pour faire simple, nous avons dû découper des images du teaser d'ouverture et je savais que ce n'était pas une bonne idée d'utiliser les mêmes images que nous avions sur Twitter et de les mettre là-dedans, car il ne s'agit littéralement que de quatre secondes d'images et ça ne donne pas grand-chose. Mais nous devions le faire parce que les gens voulaient avoir un patch, pas vrai ? C'était notre première priorité - il suffit de sortir le patch, car nous ajouterons plus de contenu plus tard. Cela a commencé avec des problèmes de moteur du jeu lorsque nous avons eu le retard du patch et nous ne pouvions pas vraiment résoudre cela. Nous n’étions pas seuls – nous avions d’autres équipes qui travaillaient avec ça, donc ça a vraiment dégénéré. C'est peut-être parce que nous utilisons l'Unreal Engine 5, qui est en accès anticipé, ce qui n'est pas vraiment recommandé pour un projet comme celui-ci. Mais nous l'avons fait quand même parce que nous avions besoin des fonctionnalités qu'il avait. Le lancement ne s'est pas bien passé. Mais en temps voulu, nous y ajouterons plus de contenu et les gens pourront le voir.

Are you Ready? pic.twitter.com/4oI5FjgDFE — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021

Alors, verrons-nous un jour le fin mot de l'histoire ? Eh bien, si Hasan Kahraman dit vrai, oui, et très bientôt même. Maintenant que la Realtime Experience d'Abandoned est lancée sur PS5, il sera plus facile pour le studio de teaser son jeu comme il l'entend. Prochaine étape, un Cinematic Trailer qui devrait arriver « très prochainement ». Le studio comptait lancer la bande-annonce à la gamescom, un évènement un peu trop imminent, il ne veut donc pas prendre de risque en donnant une date qu'il ne pourra pas respecter, mais la vidéo devrait être diffusée dans les prochaines semaines via l'application PS5 puis sur la Toile. Viendra ensuite un Playable Prologue, juste après, mais là encore, aucune date n'est donnée, Hasan a appris de ses erreurs. D'ailleurs, Abandoned n'est pas attendu avant 2022 sur PlayStation 5.