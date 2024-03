Star Wars: Battlefront Classic Collection, un lancement catastrophique, Aspyr s'exprime maladroitement

Lors du dernier Nintendo Direct: Partner Showcase, Aspyr Media a dévoilé Star Wars: Battlefront Classic Collection, une compilation de jeux de tir et d'action cultes qui est sortie hier sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Les joueurs étaient au rendez-vous, mais la déception fut grande au lancement.

Star Wars: Battlefront Classic Collection a récolté des évaluations « extrêmement négatives », certains joueurs parlent de l'un des pires lancements d'un jeu vidéo, citant des commandes approximatives, des crashs et de nombreux bugs techniques, sans oublier la nécessité d'avoir 62 Go d'espace libre pour une simple compilation de deux jeux à peine remastérisés, qui pèsent normalement au total environ 12 Go. Mais le plus gros problème venait des serveurs : seulement trois serveurs de 64 joueurs chacun, pour environ 10 000 joueurs connectés. Depuis, davantage de serveurs sont disponibles, mais la situation reste très problématique.

Aspyr Media a communiqué sur ces problèmes, même si le studio reste évasif et évite bien de s'excuser. Les développeurs citent « des erreurs critiques avec (leurs) infrastructures réseaux », résultant d'« un ping très haut, d'erreurs de matchmaking, de crashs et de serveurs qui n'apparaissent pas ». Le studio s'efforce de corriger tout cela et d'améliorer la stabilité de leurs infrastructures, invitant les joueurs à remonter les bugs et erreurs rencontrés pendant leurs sessions... si tant est que des joueurs aient encore envie de subir ce calvaire.

Vous pouvez quand même tenter votre chance en achetant Star Wars: Battlefront Classic Collection à 30,73 € sur Gamesplanet.