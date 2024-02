Nintendo Direct: Partner Showcase, les éditeurs tiers seront à l'honneur cette semaine

À force de dire qu'un Nintendo Direct arriverait, il fallait bien que le constructeur japonais finisse par en annoncer un. Même s'il n'a pas eu juste au sujet de la semaine, Nate the Hate avait ainsi parfaitement prédit qu'il s'agirait d'un Partner Showcase et non d'une grosse présentation classique. Après tout, avec toutes les vidéos récemment diffusées concernant Mario vs. Donkey Kong avant son lancement, le DLC de Splatoon 3 et le futur Princess Peach: Showtime!, il ne fallait pas être devin pour voir cela. Avec en plus la rumeur d'un lancement de la Switch 2 (ou quel que soit son nom) pas avant 2025, nous sentions déjà que Big N. n'avait pas énormément de cartes à jouer pour cette année 2024 et cela semble donc se confirmer.

Vous noterez toutefois que par rapport à la présentation de juin 2022 et les précédentes du genre, le terme « Mini » a pour la première fois été retiré. Simple effet marketing pour susciter de l'intérêt auprès du public ou signe que du lourd nous attend même s'il ne s'agit pas de jeux first-party signés Nintendo, nous ne tarderons pas à le savoir puisque ce Nintendo Direct: Partner Showcase sera diffusé ce mercredi 21 février 2024 à 15h00. Au programme, 25 minutes centrées sur les jeux édités et développés par les partenaires de Nintendo, qui sortiront sur Switch durant la première moitié de l'année.

Nous pouvons d'ores et déjà parier sur l'officialisation de Shin Megami Tensei V: Vengeance qui vient tout juste de faire parler de lui. Du reste, est-ce que la clownerie entourant Hollow Knight: Silksong aura enfin droit à une belle conclusion ou faudra-t-il encore patienter ? Cela fait après tout plus de 5 ans désormais qu'il a été annoncé et nous n'avons eu aucune nouvelle depuis le printemps dernier...

Avec la clarification de Xbox ayant prévu de porter quatre jeux sur d'autres plateformes, l'annonce d'un portage Hi-Fi RUSH pourrait potentiellement avoir lieu à cette occasion. Square Enix étant souvent présent lors de ce type de rendez-vous, il n'y aurait rien de surprenant à ce que l'un de ses futurs jeux soit introduit ou montré. Avec Dragon Quest III HD-2D Remake depuis longtemps annoncé, les fans espèrent évidemment le revoir. Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition (si tel est encore son titre) pourrait lui s'y trouver une date de sortie.

Malgré un Level-5 Vision 2024 prévue pour avril, la firme pourrait bien refaire parler de ses jeux à cette occasion, surtout que Megaton Musashi: Wired sortira justement ce mois-là et qu'il serait bon de le promouvoir auprès d'un large public. Certains joueurs ont aussi l'espoir d'avoir des nouvelles du jeu de plateforme Penny's Big Breakaway de Private Division et Evening Star, qui avait fait forte impression dès sa révélation.

Vous pourrez suivre ce Nintendo Direct: Partner Showcase depuis cet article auquel nous rajouterons le flux vidéo lorsqu'il sera disponible. N'hésitez pas à nous faire part de vos attentes.

Mise à jour : notez que les comptes anglophones précisent qu'il sera regardable « on-demand » et qu'au Japon il est indiqué qu'il n'y aura pas de diffusion en direct. Comme les deux précédents, il sera donc mis en ligne dans son intégralité à l'heure indiquée.

