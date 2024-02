Switch : un point sur les ventes de consoles et le top 10 des jeux Nintendo au 31 décembre 2023

Nous sommes actuellement dans la période où les sociétés de jeu vidéo effectuent et partagent leur bilan financier et Nintendo vient donc de communiquer à ce sujet. Pour ne pas changer, nous allons donc faire le point en commençant par les ventes de la Switch en date du 31 décembre 2023. Ce hardware qui n'est déjà plus tout jeune puisqu'il fêtera en mars ses 7 ans s'est donc écoulé à 139,36 millions d'unités à travers le monde. Sur le dernier trimestre (début octobre à fin décembre), ce sont pas moins de 6,9 millions de consoles qui ont été vendues. La cadence a donc encore ralenti par rapport à la même période l'an dernier, ce qui n'a rien de bien surprenant. Quoi qu'il en soit, le record détenu par la DS tient toujours (154,02 millions). La part des ventes du modèle OLED est elle plus importante que jamais sur l'ensemble de l'année fiscale, qui n'est pas encore terminée, tandis que la Lite se maintient toujours à peu près au même niveau.

Côté software, un nouveau cap a été franchi avec 1,20010 milliard de jeux écoulés au total (1 200,10 millions si vous préférez). Sur le dernier trimestre, ce sont donc 66,87 millions de copies qui ont trouvé preneur. Même constat, les ventes s'érodent d'année en année, malgré les grosses sorties qui ont eu lieu.

Le top 10 des jeux first-party n'a lui pas bougé, malgré l'actualisation des données. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n'a d'ailleurs pas connu de sursaut avec les fêtes de fin d'année, puisque « seulement » 780 000 copies se sont vendues, soit moins qu'au trimestre précédent.

En dehors de ce top, nous avons également droit à quelques données d'autres jeux, dont Super Mario Bros. Wonder qui a confirmé son excellent départ, un record pour un épisode en 2D, reste à voir s'il réussira à détrôner le portage de son prédécesseur de la Wii U à l'avenir.

De plus, sur l'année fiscale, ce sont pas moins de 24 jeux qui ont dépassé le million de ventes, dont 17 titres first-party, les 7 autres provenant d'éditeurs tiers.

Quant aux principaux jeux mis en avant pour le prochain trimestre (de janvier à fin mars 2024), nous retrouvons Another Code: Recollection, le remake de Mario vs. Donkey Kong et Princess Peach: Showtime!. Les trois autres productions mentionnées qui restent ensuite au calendrier sont quant à elles Luigi's Mansion 2 HD attendu l'été prochain, le remake de Paper Mario : La Porte Millénaire et l'arlésienne Metroid Prime 4...

Enfin, concernant Nintendo de manière générale, les prévisions pour la fin de son année fiscale ont été revues à la hausse notamment grâce à un taux de change favorable et de bonnes ventes.

