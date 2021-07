Silent Hills : Norman Reedus torture les fans avec une vidéo en compagnie de Robbie the Rabbit

Vous le savez, Kojima Productions développait Silent Hills, nouvel épisode de la franchise horrifique de Konami, alors que l'équipe de Hideo Kojima appartenait encore au studio japonais. Mais la relation entre les deux entités s'est dégradée, le projet a été annulé, au grand dam des fans et de l'équipe de développement.

Il faut dire qu'en plus de Hideo Kojima à la réalisation, nous retrouvions également Guillermo del Toro, ainsi que Norman Reedus au casting. Malgré l'annulation de Silent Hills, l'acteur a gardé espoir, et tout ce beau monde s'est retrouvé dans Death Stranding. Mais cette semaine, Norman Reedus a retourné le couteau dans la plaie en partageant sur Instagram une petite vidéo en compagnie de Robbie the Rabbit, lapin emblématique de Silent Hill 3 et mascotte du Lakeside Amusement Park.

Bon, malheureusement, il ne faut pas y voir du teasing, mais bien un petit délire de Norman Reedus, l'acteur s'amusant régulièrement sur Instagram à partager des vidéos artistiques insolites de ce genre. Mais cela a de quoi titiller la curiosité des fans, d'autant que les rumeurs d'un nouveau jeu Silent Hill vont bon train ces derniers mois, avec d'un côté un jeu développé par Bloober Team (probable, les deux studios ont officialisé un partenariat) et de l'autre un second titre par Kojima Productions et qui serait déjà connu sous le nom d'Abandoned (peu probable, vu l'histoire passée entre Hideo Kojima et Konami).

Vous pouvez retrouver une figurine de Robbie The Rabbit à 53,94 € sur Amazon.