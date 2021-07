Death Stranding: Director's Cut, date de sortie, nouvelles missions, courses, transfert de sauvegarde et upgrade next-gen, tout sur la version PS5 avec un trailer !

Vu le succès de Death Stranding sur PS4 et PC, il n'est pas étonnant de voir Kojima Productions continuer à le soutenir. C'est donc avec peu de surprise, mais beaucoup d'intérêt que nous avions appris l'existence d'un Death Stranding: Director's Cut à venir sur PS5 lors du Kickoff Live! du Summer Game Fest.

Les informations à son sujet étaient maigres, mais elles le sont beaucoup moins suite à la diffusion d'un trailer dédié aux nouveautés lors du State of Play de ce soir. Death Stranding: Director's Cut introduira donc des missions scénarisées exclusives, des zones inédites avec de nouveaux ennemis, des mécaniques de combat améliorées avec du combat à mains nues approfondi, un canon à énergie ou une tourelle montée, un centre d'entraînement au tir, des options originales de livraison comme une catapulte ou un compagnon robot, et même des courses de véhicule sur plusieurs circuits !

Jay Boor a rajouté sur le PlayStation Blog que les sauvegardes seront transférables, que l'upgrade next-gen coûtera 9,99 €, et que le contenu Half-Life et Cyberpunk 2077. Il précise aussi que, côté modes d'affichage, nous aurons le choix entre un Mode Performance dédié au 60 fps et un Mode Qualité tourné vers la 4K native.

Death Stranding Director’s Cut est l’expérience ultime.

Doté du système unique Social Strand qui permet aux joueurs de rester connectés avec d’autres joueurs du monde entier, Death Stranding Director’s Cut permettra aux joueurs de découvrir Death Stranding, le jeu d’action-aventure en monde ouvert défiant les lois du genre et interprété par Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux et Lindsay Wagner, dans sa version entièrement remasterisée et enrichie pour consoles PS5™.

Tomorrow is in your hands

Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de death stranding a ouvert une porte entre le monde des vivants et celui des morts. Suite à cela, des créatures de l’au-delà se sont mises à sillonner ce monde déchu marqué par une société dévastée.

Vous incarnez Sam Bridges, et votre mission est de redonner espoir à l’humanité en reliant les derniers survivants d’une Amérique décimée.

Pourrez-vous réunir ce monde brisé, un pas après l’autre ?

Nouvelle livraison ! Contenu amélioré et enrichi

Death Stranding Director’s Cut regorge de nouveau contenu ainsi que de fonctionnalités de jeu améliorées. Nous avons ajouté davantage d’armes, d’équipements et de véhicules, une grande variété de nouveaux modes, de missions et de zones à explorer, des trames narratives enrichies et des améliorations de l’IU. Nous allons également ajouter de nouvelles fonctionnalités en ligne, notamment le jeu entre amis et les classements. Nous pourrons vous en dire plus bientôt !

Aujourd’hui, cependant, je voulais prendre le temps de clarifier quelques petites choses qui ont circulé à la suite du lancement de notre teaser lors du Summer Games Fest le 10 juin dernier… si vous ne l’avez pas vu, vous pouvez y jeter un coup d’œil ici…

Pour commencer, le contenu que nous introduisons dans Death Stranding Director’s Cut a été intégralement conçu et développé de toutes pièces, à la suite du lancement du premier Death Stranding. Qu’il s’agisse de la zone du Stand de tir, des missions supplémentaires ou du tout nouveau mode de course Circuit fragile, notre objectif était de proposer un nouveau contenu qui élargirait le monde de Death Stranding tout en améliorant l’expérience de jeu.

Ce nouveau contenu n’est pas non plus simplement ajouté, il a été soigneusement intégré à l’expérience de base du jeu et il sera possible de le découvrir au fur et à mesure que vous jouerez. La plus grande partie de ce nouveau contenu est assez facile à trouver, mais cela vous prendra tout de même un certain temps pour parvenir à trouver puis à débloquer certains éléments. Bien que je ne puisse pas encore entrer dans les détails à propos des nouvelles missions et des trames scénaristiques enrichies, je peux tout de même vous dire que quelques indices ont été ajoutés à la dernière bande-annonce que nous avons publiée. Ils vous donnent quelques indications sur ce à quoi vous pouvez vous attendre. Nous vous donnerons plus d’informations à ce sujet dans les semaines à venir, mais je peux d’ores et déjà confirmer que tout le contenu Half-Life et Cyberpunk 2077 introduit dans la version PC de Death Stranding sera également disponible dans Death Stranding Director’s Cut.

PorteurS, merci pour votre contribution !

Avant d’aborder les fonctionnalités de la version PS5, nous tenions à confirmer aux nombreux Porteurs qui viennent d’effectuer leur première livraison ou qui sont en train de construire des tas de structures pour aider les autres Porteurs : unissez les divisés ! Les données de sauvegarde de la console PlayStation 4 seront transférables. Nous voulions nous assurer que les joueurs, où qu’ils en soient dans leur périple, puissent reprendre à peu près au même niveau que là où ils s’étaient arrêtés lorsqu’ils jouaient à la version PS4, tout en permettant aux joueurs ayant déjà terminé le jeu d’accéder rapidement aux zones où l’on peut découvrir du nouveau contenu et autres pièces d’équipements.

Caractéristiques de la version PlayStation 5

Découvrez les effets environnementaux à travers le retour haptique de la manette sans fil DualSense™.

Rapprochez-vous de l’univers de Death Stranding avec la résistance sur mesure de la gâchette adaptative.

Vivez les effets sonores en audio 3D (un casque compatible est nécessaire).

Plongez rapidement dans l’action grâce au SSD ultra rapide de la console PS5 et à ses temps de chargement quasi instantanés.

Choisissez parmi deux modes d’affichage : le mode Performance avec la 4K mise à l’échelle et jusqu’à 60 FPS, ou bien le mode Qualité en 4K native. Tous deux sont compatibles avec les écrans ultra-larges et HDR.

Amélioration définie

Achetez n’importe quelle version de Death Stranding sur PS4 afin d’obtenir la mise à niveau Death Stranding Director’s Cut Digital Deluxe Edition pour PS5 pour seulement 10 €.

Si vous possédez déjà la version PS4 de Death Stranding, vous pouvez obtenir la mise à niveau pour Death Stranding Director’s Cut Digital Deluxe Edition sur PS5 pour le même prix que celui mentionné ci-dessus.

Restons connectés

Avant de conclure, au nom de l’ensemble du studio Kojima Productions, je tenais à dire un grand MERCI à la communauté PlayStation pour tout le soutien que vous nous avez apporté au fil des années. Vous nous apportez beaucoup, que ce soit en partageant vos fan-arts, vos cosplays et vos captures du jeu, ou en donnant des conseils utiles aux nouveaux Porteurs. Tous ces efforts nous aident non seulement à rester connectés, mais ils continuent également à nous inspirer ici au studio. Donc, encore une fois, nous vous remercions du fond du cœur.