SOLDES sur Gamesplanet : 10 jours de promotion, Death Stranding: Director's Cut à seulement 13,49 €

Neuvième journée des Summer Sales 2025





Les soldes d'été chez Gamesplanet approchent de leur fin puisque l'opération proposant plus de 4 300 articles à prix réduit se terminera le 4 août à 10h00. En attendant et comme chaque jour, nous vous proposons une sélection de 30 jeux qui a été mise en avant. Au programme de ce samedi, il est possible de se procurer tout le contenu d'Assassin's Creed Valhalla pour une vingtaine d'euros et le dernier Tales of inédit (hors mobiles) peut être obtenu à petit prix.

La sélection des jeux soldés du 2 août 2025





Vous pouvez retrouver la liste complète des offres sur la page dédiée à l'opération.