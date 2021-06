Death Stranding: Director's Cut annoncé sur PS5 par un teaser en carton

Que serait un évènement animé par Geoff Keighley sans un passage de son ami Hideo Kojima. Le créateur japonais est apparu lors du Kickoff Live! du Summer Game Fest pour bavarder et faire quelques déclarations sans grand intérêt sur son futur projet, avant de lâcher un « one more thing ».



Et pas n'importe lequel, car il s'agit d'un Death Stranding: Director's Cut à destination de la PS5, une version « étendue et remasterisée » ! Un premier teaser nous a permis d'apprécier des graphismes toujours aussi détaillés, et une scène un peu étonnante où Sam Bridges explore un entrepôt, avant de se découvrir une passion pour jouer à cache-cache dans les cartons, comme son lointain cousin Solid Snake de Metal Gear Solid.

Que faut-il en déduire pour le contenu supplémentaire de cette édition spéciale ? Nous ne le savons pas encore, mais une révélation en bonne et due forme est promise pour les prochaines semaines. Quant à savoir si les nouveautés seront aussi livrées sur PS4 et PC un jour, c'est une autre histoire.